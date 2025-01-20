Пообіцяв підкорити Марс, але не сказав жодного слова про Україну: ключові тези промови Трампа

Дональд Трамп виступив із першою промовою як 47-й президент США, заявивши про початок "золотого віку Америки" та намір "закінчити всі війни".

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Основним пріоритетом він назвав створення вільного народу, який процвітає.

У своїй промові Дональд Трамп пообіцяв підкорити Марс, але не сказав жодного слова про Україну. ТСН.ua зібрав ключові тези його промови.

"Починається золотий вік Америки"

Під час інавгураційної промови Трамп зазначив: "Золотий вік Америки починається сьогодні. Від цього дня і надалі наша країна процвітатиме, її поважатимуть у всьому світі. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Ми не дозволимо, щоб хтось скористався нами. Кожного дня адміністрація і особисто я завжди ставитиму Америку на перше місце”.

Трамп додав, що основним пріоритетом буде створення вільного народу, який процвітає.

США невдовзі збільшаться

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Трамп також сказав, що "невдовзі Америка стане більшою та сильнішою". Республіканець сказав, що США мають можливості скористатися змінами, проте спершу треба впоратися із труднощами. Він висловив упевненість, що США зможуть це зробити.

Трамп пригадав, що США постраждали від урагану та пожеж у Каліфорнії. Він вважає, що не можна допустити, щоб таке відбувалося.

Все змінюватиметься

Трамп наголосив, що його обрали, щоб повернути людям віру у свою державу.

"Від цього моменту занепад Америки закінчено", – заявив президент США.

Трамп пообіцяв відновити вірність уряду США, Також він згадав, що його піддавали різним перевіркам і намагалися відібрати у нього свободу і навіть життя. Трамп пригадав замах, який стався декілька місяців тому. Він переконаний, що його врятовано, щоб зробити Америку знову великою.

Низка указів Трампа

Новий, 47-й президент США Дональд Трамп розповів, які укази підпише насамперед. Він наголосив, що сьогодні, 20 січня 2025 року, є "днем звільнення" для США.

"Сьогодні я підпишу низку історичних указів і ми почнемо "революцію здорового глузду", – сказав Трамп.

Новий глава Білого дому пообіцяв запровадити режим надзвичайної ситуації на південному кордоні. Всі незаконні перетини будуть зупинені. Він повідомив, що відправить туди військових, щоб "зупинити вторгнення".

"Ми розпочинаємо процес повернення мільйонів і мільйонів злочинців туди, звідки вони прийшли. Ми відновимо нашу політику. Залишайтеся у Мексиці", – заявив він.

Крім того, наркокартелі буде визнано міжнародними терористичними організаціями.

Трамп пообіцяв "мобілізувати ресурси" для того, щоб подолати рекордну інфляцію та швидко знизити ціни.

Крім того, Трамп пообіцяв оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці. Він пообіцяв, що "Америка знову буде країною, яка виробляє. У нас є найбільші резерви нафти й газу і ми їх використаємо. Ми експортуватимемо американські ресурси по всьому світу. Ми будемо знову багатою країною", – запевнив він.

США використовуватимуть свої нафтові родовища для поповнення національних запасів і збільшення експорту. А ще вийдуть із Паризької кліматичної угоди – міжнародної ініціативи протидії глобальному потеплінню.

Трамп запевнив, що "зупинить усі війни"

У своїй промові президент США не сказав жодного слова про Україну. Проте запевнив, що "зупинить всі війни".

"Як і 2017 року, ми знову створимо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми вимірюватимемо свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найголовніше – війнами, в яких ми ніколи не беремо участь", – сказав новий очільник Білого дому.

І додав: "Моєю найбільш гордою спадщиною буде спадщина миротворця й обʼєднувача. Ось ким я хочу бути – миротворцем та обʼєднувачем".

Мексиканська затока носитиме назву Американської

Серед планів Трампа – змінити назву Мексиканської затоки на "Американську".

"Ми будемо міняти Мексиканську затоку на Американську затоку", – заявив Трамп.

Також він повідомив, що хоче перейменувати гору Деналі на Мак-Кінлі, а також "забрати назад" Панамський канал.

"Віднині в Америці є лише дві статі"

Дональд Трамп заявив, що у США припинять "державну цензуру", та пообіцяв повернути до країни свободу слова.

Трамп пообіцяв покінчити з квотами на расову й гендерну інклюзивність.

Новообраний президент оголосив, що віднині в Америці є лише дві статі – чоловіча та жіноча.

"Від сьогодні, і це буде офіційна політика нашої країни, є тільки дві статі – жіноча й чоловіча. У Сполучених Штатах тільки дві статі", – заявив він і пообіцяв, що тепер будуть враховуватися лише особисті заслуги людини, а не колір її шкіри.

Також Трамп пообіцяв поновити на посадах військових, звільнених зі служби за відмову вакцинуватися.

У планах – колонізація Марса

Крім того, Трамп заявив, що прапор США майорітиме на Марсі. На це Ілон Маск усміхнувся. Головна місія Маска – зробити життя багатопланетним і колонізувати Марс.

"США розширюватимуться. Наші предки перетинали океани, пустелі, ми підкорювали величезні гори, ми підкорювали космос, ми розщеплювали атом. Немає нічого, що Америка не могла б зробити", – зазначив він.

Хто був присутній на інавгурації Трампа, читайте в новині.

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