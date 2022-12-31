"Попереду такий складний період": український політик про перемогу та що очікує Росію

Наступного 2023 року протистояння буде переходити з озброєного в економічне, диверсійне. І мова йде не лише про протистояння України та Росії, мова йде про протистояння і формування таборів у світі. Тобто попереду десятиліття, може навіть і більше, цього важкого протистояння.

Про це у підсумковому інтерв’ю для ТСН.ua розповів український політик та дипломат Роман Безсмертний.

"Не треба легковажити, попереду такий складний період. Насправді напів фразами, незавершеними фразами, вже сформовано відповіді, просто немає мужності сказати, що перемога здобувається капітуляцією Росії в Кремлі. Оце перемога, все інше – це проміжний етап. Я вже не кажу про питання – Європа після війни, Росія після війни, що таке Україна як частина Європи після війни. Росія та її фюрер – це лайно, з яким все зрозуміло, і раз ми це розуміємо, то це ще більше вимагає від нас чіткості в позиції. Дискусія про майбутнє Росії у світлі нинішніх подій має вигляд некоректної. Тому що залишати цей соціум, його політику, з таким ядерним потенціалом – це консервувати небезпеку. Це джин, якого загонять назад до пляшки і будуть чекати, поки якийсь безумець черговий раз цю пляшку відкриє", - розповів Роман Безсмертний.

Сценарії війни в Україні: прогнози експертів на 2023 рік

2023 рік стане вирішальним у війні Росії проти України. Про це говорять не лише українські військові та політики, а й російське керівництво та західні фахівці. Заступник директора Інституту стратегічних досліджень Великої Британії Майкл Кларк упевнений, що 2023 року ключовим фактором стане доля весняного наступу Росії. На думку експерта, продовження війни не має жодних сценаріїв, поки не зазнає поразки армія мобілізованих росіян, яких наразі готують до наступу.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов був одним із тих, хто передбачив війну Росії проти України, наступ на Київ та звільнення Херсона. А тепер він прогнозує, що вже в травні 2023 року Україна звільнить окупований РФ Крим. За його словами, це відбудеться комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

У Пентагоні зазначили, що немає жодних ознак того, що ЗСУ мають намір зупиняти темпи контрнаступальних дій.

У Міноборони Німеччини прогнозують повторний наступ Росії на Україну у квітні 2023 року, і він, можливо, буде неминучим.

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