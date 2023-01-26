Попри мільярдні збитки, Чорнобильська зона відновлює втрачене під час окупації, та люди ніяк не оговтаються

Звільнення Київщини поклало край вандалізму росіян на вкрай важливій і небезпечній території. Одразу там запрацювали українські фахівці, позбуваючись нищівних слідів «руського міра» і їхні старання вже помітні. Розтрощені об’єкти знову працюють і набувають робочого стану, йдеться в ТСН.

У Чорнобилі досі переповідають історії про те, що влаштували в лабораторії зони відчуження російські солдати під час окупації у лютому-березні 22-го. “Розведених уже радіоактивних розчинів, то я не знаю, вони їх порозбивали, чи повипивали, але я вам кажу, що жах. Усе було розтрощено, всі прилади… Процесора повитягували, оперативну пам’ять. А тут же на цих системних блоках були встановлені спеціальні програми обрахування”, – розповідає генеральний директор ДСП “Екоцентр” Сергій Кірєєв

“Усе тягали, крали, телефони у нас забрали, по домам ходили по три-чотири рази на день на коліна ставили… Ставай на коліна, “подымай кровать, открывай гардероб”, кругом дивились, “Правий сектор” шукали”, – розповідає співробітниця Любов.

Єдине, до чого не змогли дотягнутися – це український прапор на телекомунікаційній вежі. “Вони його побоялись знімати залазить, зі слів хто чув-бачив, що стріляли по ньому, але не зняли. І він провисів всю окупацію”, – розповідають працівники.

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Тут досі оговтуються від пережитого, росіяни розгромили усю інфраструктуру. Загальні збитки держави від їхніх безчинств перевищують два з половиною мільярди гривень, і це приблизні розрахунки.

Рудий ліс – з виритими окопами та бліндажами. Прип’ять, як кажуть знавці, без сталкерів і туристів значно захаращилася. На самій станції знімати дозволяють лише фасад, проте супровідники з Державного агентства з управління зоною відчуження запевнили, що всі служби працюють там у штатному режимі.

До 24 лютого 22-го року слоганом цієї відомої на весь світ території навколо Чорнобильської АЕС було «Зона відчуження – зона відродження». Але своїм варварським вторгненням російські загарбники перекреслили шлях на життя, після деокупації ту знову відроджується наше статус- кво.

Через вандалізм росіян деякий час ні Україна, ні МАГАТЕ не отримували потрібних показників рівня радіаційної безпеки у зоні відчуження. Тимчасова втрата контролю над цим об’єктом поставило під загрозу міжнародну екологічну безпеку загалом. “Коли вони заходили сюди, система працювала. Потім коли вони отут стали грабувати, розбили сервера, розбили Інтернет, зв’язок зник, то система самі датчики працювали, але ж інформація, яка надходила з датчика, вона надходить через радіозв’язок, вона не працювала”, – повідомляє генеральний директор ДСП “Екоцентр” Сергій Кірєєв.

Проте цей важливий стратегічний підрозділ після деокупації швидко поновив роботу. Допомогли держава і міжнародні колеги. “Стали хлопці потрошки все приводити до ладу. Травень - вони почали вже вимірювать все... Зараз майже все ми відновили, бо ця інформація, вона в МАГАТЕ передається, передається державній інспекції з ядерного регулювання, тобто така загальнодержавна система вона працює”, – каже працівник.

“Зараз радіаційний стан такий, який був до початку військових дій. Від того, що вони тут були і що їх не стало, від цього стан радіації не змінився”, – каже директор.

На інших ділянках зони відчуження теж вже повернулися до звичайного режиму роботи. “Наше підприємство займається повним циклом поводження за радіоактивними відходами, тобто це переробка, захоронення, приймання. Коли ми заїхали сюда в квітні місяці, система вся опалення була розморожена, бо це була зима, все не працювало, всі труби були лопнуті. Все відновили”, – каже начальник виробничо-технічного відділу зони відчуження Максим Рославець.

Автопарк зони геть розтрощений, а те, що зараз їздить і працює, зібрали з того, що вціліло після вандалів з-за “порєбріка”.

Улюблене місце багатьох туристів – наразі для них поза доступом. Відновлення адмінбудівлі “Екоцентру”, яка зруйнована обстрілами, наразі не на часі. Отже, тут кажуть, туристична галузь до закінчення війни на паузі. “Зроблені були мапи, якими могли пересуватися наші відвідувачі, але коли почалося повномасштабне вторгнення, на жаль, через цих орків відвідування зараз припинено, бо це небезпечно для життя в першу чергу, бо коли вони тут перебували, було дуже багато заміновано територій”, – кажуть у пресслужбі.

У зоні відчуження досі мешкає без одного сто зареєстрованих самопоселенців, їх теж не залишали у спокої окупанти. 85-річний корінний чорнобилянин Євген Маркевич бідкається риторичними запитаннями. “Що вони досягли… Для чого вся ця біда почалася? Нічого вони не отримали. Не отримають, ні краще не буде ні їм не їхнім сім'ям, ні народу. А народу болячок багато. Бачте трупи, трупи, трупи, трупи, їх б'ють і б'ють”, – каже жінка.

Нагадаємо, що вторгнення російських військ призвело до втрати контролю над цим об’єктом і поставило під загрозу міжнародну екологічну безпеку в цілому. Двічі, 9 та 14 березня 22-го року, через дії окупантів відбувалося аварійне знеструмлення Чорнобильської АЕС. Увесь цей час усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС» були підключені до аварійних дизель-генераторів.

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