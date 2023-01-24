Попри навалу росіян на Харківщині, українці відбирають у них техніку і вже нею звільняють села на Луганщині

Йти вперед українців мотивує й упевненість у тому, що, на відміну від росіян, їх не кинуть на полі бою.

Російська армія найближчим часом спробує просунутися в напрямку Харківської області, про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький. «Приблизно в лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну в напрямку Харківської області», - заявив Скібіцький. Кожного дня, практично безперервно, тривають важкі бої в районі траси Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але місцями українцям вдається просунутися на кілька кілометрів, йдеться в ТСН.

Сватівська траса - найважливіша логістична артерія російського угруповання на межі Харківської та Луганської областей. Якщо окупанти втратять її, вони, ймовірно, не зможуть втримати ані Сватове, ані Кремінну. Тут працюють бійці 92-ї бригади на здобутому в бою бронеавтомобілі «Тигр». Бійці розповідають, що росіяни шаленіють, коли бачать з безпілотника свою трофейну техніку. Тому цей «Тигр» може стати пріоритетною мішенню для окупантів.

Новоселівське - за двадцять кілометрів від Сватового, зараз це ключова точка на трасі. Його криють ледь не всім, що є в арсеналі окупантів. Напередодні російські військові злочинці обстріляли село з важких вогнеметних систем «Солнцепьок». Термобаричні боєприпаси за секунду зрівняли із землею ціли квартали села, але навіть ця зброя не допомогла ворогові відбити втрачені позиції. Українці тим часом захопили ще один плацдарм біля Сватівської траси. “Ми вже на Луганщині починаємо відбивати у них села. Село не можна назвати, не знаю, як відповісти. Забрали добрий плацдарм, щоб просуватися далі”, - кажуть бійці.

Бої тут тривають від осені, російська армія застосувала десятки танків, щоб утримати Новоселівське, і чимало з них поповнило арсенал 92-ї бригади. Танки довелося відганяти, виявляючи дива героїзму. “То справді був вирішальний момент. Вони мали дві БМП, БТР, 80-ки, у них було 60 людей, а у нас - 12. А потім до нас на підтримку прийшов танк. Це нам допомогло просунутися вперед”, - розповідають бійці.

Спалена російська «вісімдесятка» неабияк деморалізувала противника, і це пізніше відкрило нашим шлях до Новоселівського. Село зараз під нами, а бої точаться вже далі. “Йдуть бої, пацани стоять, ми ще просуваємося і ще примудряємось їм насипати”, - кажуть бійці.

Йти вперед українців мотивує і впевненість у тому, що, на відміну від росіян, їх не кинуть на полі бою. Статистика на цій ділянці фронту свідчить, - до 50 відсотків бійців у стані клінічної смерті медики повертають до життя.

Війна дала українським медикам унікальний досвід, якого не має жодна країна. До порятунку наших воїнів у зонах бойових дій долучилися навіть академіки. В українських шпиталях, до яких везуть бійців з Луганщини, зараз працюють за найсучаснішими стандартами військової медицини. “Я бачила тільки у фільмах, і от доводиться з цим працювати”, - розповідають про сучасне обладнання тутешні медики.

В цьому шпиталі майже всі поранені хочуть повертатися на фронт.

Розвідники прогнозують, що бої в районі траси Куп’янськ-Сватове-Кремінна стануть ще більш важкими. На тому боці помітили велику кількість новітніх російських танків Т-90М «Прорив». Отже, ворог підтягує елітні наступальні частини, спробує відбити звільнені села. Кожен новий день додає тут руїн, а їхні мешканці, обходячи нерозірвані снаряди, звикають до щохвилинної смертельної небезпеки.

Ольга Козирєва, очільниця військової адміністрації Петропавлівки, під час окупації пройшла і допити, і ФСБівський «підвал». Вона одна з тих, хто намагається повернути до Петропавлівки нормальне життя, без триколорів і двоголових птахів, але насправді все залежить від Збройних сил, які просто зараз роблять усе можливе й неможливе, щоб шанси рашистів на окупацію 2.0 дорівнювали нулю.

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