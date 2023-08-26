Попри обстріли до України з-за кордону везуть дітей на лікування: медики врятували вже 2 хлопчиків

Новонароджені Фабіан і Даніель з Молдови в Україні отримали шанс на життя.

Попри війну до України везуть лікувати дітей з-за кордону. У дитячому кардіоцентрі у Києві вже прооперували двох ново-народжених хлопчиків із Молдови. Дітям вдома не могли надати необхідної медичної допомоги. Тамтешні кардіологи сказали, що таких маленьких пацієнтів успішно оперують в Україні.

Як діток, яким виповнилося лише тиждень, доставляли в країну, яку ледь не щодня бомблять, чим керувалися батьки, про це йдеться в ТСН.

У реанімаційному відділенні центру дитячої кардіології після операції відновлюється Фабіан Думініка. Хлопчик з Молдови до України потрапив на 8 добу від народження, він самостійно уже не дихав. Мамі Фабіана молдовські лікарі на третій день після народження сина сказали, що до ранку малюк не доживе.

Тамтешній кардіолог підказав батькам, що таких діток успішно рятують в Україні. І мама вирішила скористатися цим шансом.

"Страшно не страшно. Нам сказали, що тут є шанс. Я б на край землі поїхала, аби врятувати дитину", – відповідає жителька Молдови на питання, чи страшно було їхати до України.

У Фабіана дефект міжшлуночкової перетинки і коарктація аорти. Хлопчика прооперували і тепер у нього повністю здорове серце. Однак, з реанімації ще не виписують.

В Україні такі вади серця у немовлят виявляють ще під час вагітності жінки. І оперують у першу добу життя.

Для іноземних пацієнтів лікування в Украіні платне. Сума залежить від складності операції, часу перебування у лікарні та вартості використаних матеріалів. Але це в рази дешевше, ніж у європейських клініках.

Інший маленький пацієнт Даніел уже готується до виписки. Його з реанімації перевели у палату до мами. Він теж з Молдови. На сина у родині чекали три роки і слова лікарів про хворобу після його народження – як грім серед ясного неба. У хлопчика виявили тотальний аномальний дренаж легеневих вен.

Із Кишинева до Києва маленьких пацієнтів доправляли реанімобілем. Їхали того дня, коли росіяни гатили по Одесі. Водій тільки додав швидкості. З Кишинева до Києва домчав за сім годин.

Свою перемогу за право жити ці немовлята вже здобули. Даніел з мамою вже готуються до виписки і повернення додому, де на них чекає тато. Фабіан після того як його з реанімації переведуть у звичайну палату, має ще якийсь час бути під наглядом лікарів. За їхніми прогнозами, попри таку складну операцію, хлопчик, коли підросте, зможе займатися навіть спортом. І, можливо, в своєму зціленому серці буде зберігати любов до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Українські лікарі врятували хлопчика з Молдови, який вже не дихав