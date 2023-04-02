Попри оманливу тишу на Поліссі, на кордоні військо у готовності: за кожним рухом ворога стежать і чекають на провокації

За лічені метри від україно-білоруського кордону, у повній готовності зі зброєю в руках, несуть службу наші хлопці. Дороги заміновані, мости підірвані, доти зведені, а на тому боці мало не щоночі ворог катається на техніці та піднімає у повітря дрони. Наші спецслужби перехоплюють повідомлення окупантів, які на території Білорусі готують провокації на нашому кордоні, йдеться в ТСН.

“У нас був рік для бойового та побутового злагодження, ми провели його з користю, ми адаптувалися, звикалися і ми постійно чомусь навчаємось. Це дає впевненість, що ми зможемо агресію відбити, ми не чекаємо, ми готові до цієї агресії”, - переконують військові.

Рік тому окупанти з Білорусі зайшли на Житомирщину й окупували десятки сіл на півночі регіону, замінували ліси і дороги. Ворога вибили з Полісся, але мінних сюрпризів ще лишилось чимало. “Ми розчищаємо і по сьогодні. Один раз розчистили, другий, а на третій раз хтось знову щось знайшли. Є поняття людський фактор, знайшли деактивували і знову розчищуємо”, - розповідають бійці.

Попри оманливу тишу на Поліссі, на кордоні наше військо у готовності. На тому боці постійно катається ворожа техніка, працюють РЕБИ і у повітрі висять їхні безпілотники. “Вночі літають, удень не бачимо, а вночі - світяться так”, - розповідають хлопці.

За кожним рухом ворога стежать наші воїни, до провокацій - готові. Позиції зайняті і облаштовані за всіма правилами військової фортифікації.

Боєць на позивний “Сержант” колишній менеджер з продажу будівельних матеріалів. До війни в руках тримав хіба що середньовічну зброю, бо - реконструктор лицарських боїв. “Спеціалізувався щит, меч користувався і алібардами, булавами, різний асортимент, який дозволялось використовувати на змаганнях. Все що було в середньовіччі”, - розповідає боєць.

Чоловік каже, що складніше було вчитися битися на мечах, автомат опанував одразу хоча і не служив. Тепер колишній лицар замість середньовічних доспіхів носить на собі бронежилет і автомат і тримає разом з побратимами надійно оборону уздовж білоруського кордону.

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