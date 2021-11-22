Попри рішення Верховного Суду: українка два роки не може побачити сина, якого викрали родичі

Попри рішення Верховного Суду: українка два роки не може побачити сина, якого викрали родичі

Одного разу ексчоловік і свекруха Катерини просто не віддали їй маленького Тимофійка.

Українка Катерини Говорова два роки не може побачити трирічного сина Матвійка, який утримується у заручниках у власних родичів.

Водночас жінка пройшла всі кола судового пекла і навіть виграла свою справу, йдеться 21 листопада в сюжеті ТСН.Тиждень.

"Я чула, як дитина плаче, запитує, чому ми не відкриваємо двері, там же моя мамуся, але на них це не подіяло", - розповідає потерпіла. Востаннє вона чула свого сина рік тому через двірну щілину, біля якої просиділа п'ять годин поспіль.

Одного разу, каже, Тимофійко ледь не випав з балкона 5-того поверху. "У мене серце зупинилося, я починаю швидко телефонувати, кажу, що малий на балконі... Мене одразу послали. Малий верещав, його затянули назад у квартиру", - згадує жінка.

Два роки тому вона розлучилася із чоловіком Максимом Говоровим через пиятику і систематичні побої. Колишнє подружжя ніби змогло домовитися про графік побачень тата з сином, однак одного разу ексчоловік і свекруха Раїса Говорова просто не віддали Катерині маленького Тимофійка.

Ні органи опіки, ні місцева влада, ні поліція в цьому біди не побачили, тож Катерина звернулася до Верховного Суду, який постановив повернути дитину мамі. Втім, у виконавчій службі кажуть, що нібито не можуть знайти ані дитини, ані винуватця.

Журналістам начальник відділу виконавчої служби у Новій Ушиці і її єдиний працівник Вадим Пуказ, який мав виконати рішення суду ще рік тому, завляє, що "на даному етапі" не має встановлювати місцеперебування дитини. На будь-які запитання він відповідати відмовляється і просто тікає, закриваючись у власному кабінеті.

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Одна з найкращих адвокаток у сімейних справах Катерина Маліченко вказує, що виконавча служба не працює не лише у Новій Ушиці. За її словами, така ситуація нині по всій Україні.

"Ви не уявляєте, яку кількість часу я проводжу і скільки пишу, щоб представник виконавчої служби виїхав", - ділиться захисниця.

Втім, після нашого візиту Вадим Пуказ все ж відвідав будинок, в якому перебуває дитина. Посадовець, зокрема, постукав у двері, а коли йому не відчинили - залишив паперове попередження.

Тоді журналісти ТСН вирішили зателефонувати до батька Матвійка разом із Пуказом. На запитання про те, чи відмовляється Говоров виконувати рішення суду, чоловік відповідає: "Я не буду з вами розмовляти", після чого додає: "Я не до вас, Миколайович".

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"Оце фамільярне "Миколайович" насправді каже більше про корупцію, ніж будь-яке довге розслідування. Люди давно знайомі і в гарних стосунках, таких, що навіть Верховний суд не указ", - зауважує кореспондентка ТСН Іра Матвієнко.

"Ні в моїй практиці, ні у практиці моїх колег жодного разу я не чула, щоб хтось притягнув до відповідальності будь-якого виконавця або виконавчу службу", - продовжує адвокатка Маліченко.

Ось і відповідь, чому Вадим Пуказ, як і тисячі виконавців по всій країні не виконують свою роботу. У 2020 році вони виконали лише третину судових рішень, серед яких і доля Тимофійка- напів сироти з живою мамою.