Попри важке поранення в шию, жінка дотягла нареченого, якому відірвало руку, до укриття: неймовірна історія з фронту

Збирались одружитися, натомість потрапили під мінометний обстріл. У Дніпрі рятують наречених, які дістали вкрай тяжкі поранення на Луганщині. Станіславу вибухом відірвало руку, а уламками зрешетило живіт. Олена з пораненнями шиї, рук та ніг змогла витягнути коханого з-під ворожого вогню та врятувала йому життя, йдеться в ТСН.

Щемливу зустріч наречених зафільмували лікарі, на них вона на візку тримає його за вцілілу руку в реанімації. “Вмовляє, щоб він пошвидше виздоровлював. Це справжні людські почуття, які ми бачимо в реанімаційному відділенні”, - кажуть медики.

Станіслав відходить після операцій та згадує той день, коли з нареченою вижили дивом. Вони разом вивозили поранених бійців, аж раптом надійшов виклик: ще один захисник потребує допомоги. Та до машини не встигли дійти - потрапили під мінометний обстріл.“Оглушило. Тіло заніміло, запекло. Але я чую його крики - треба щось робити”, - розповідає Олена.

Сама стікала кров’ю, з уламками в тілі, але попри біль та слабкість, рятувала коханого. Олена одразу побачила: поранення в Станіслава дуже тяжкі. “Намагалась онімівшими руками накласти турнікет. І все, що могла, зробила. Найважче було затягнути саме в бліндаж. Я не знаю, це треба було зробити і все. Тягнула, скидала броню, руки тремтіли. Я власне зробила б це для будь-якої людини, не лише для свого нареченого”, - переконує дівчина.

“Тягнула сама, бронежилет скинула, каску. У неї поранення в шию і в ногу. Все, що я пам’ятаю, вона тримає пальцем собі шию, а другою - намотує мені турнікет”, - пригадує Станіслав.

Відчайдушна допомога Олени врятувала Станіслава, визнають медики лікарні Дніпра, куди доправили поранених з передової. Тут закохані вже витримали кілька операцій. “Станіслав був вкрай важкий. В комі, відірвало руку, багато уламків в животі. Олена - складне поранення, уламок залетів в шию, але все вдалось. Мабуть, доля так склалась, що їм обом пощастило. Все було вчасно”, - переконані медики.

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Вони познайомилися, боронячи Україну. Олена - перукарка з Дніпропетровщини - добровільно пішла парамедиком. Станіслав служив в Нацгвардії. Олена згадує, одразу звернула увагу на його сині очі, але про кохання, зізнається, навіть не думала. “Я йшла рятувати людей, тому що я це вмію. Який дивний тип. Далі оточення - і все було зрозуміло, хто є хто”, - каже дівчина.

Коли влітку їм вдалося вийти з оточення, усвідомили свої почуття, кажуть наречені. Перед пораненням Станіслав встиг освідчитися. “Якийсь час подумала. Тоді кажу, добре, я згодна, але ти встряв. Зі мною буде надійно, але спокійно не буде. Я замовила вже сукню і вже обручки в нас готові. Хотілося красиво, як дівчинка”, - каже Олена.

“Вона добра людина. Була дорога - зараз ще стала дорожча. Тільки не знаю, як оце одружитися з таким пораненням”, - каже Станіслав.

Ті, хто переніс такі випробування, подолають усе, впевнені лікарі.

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