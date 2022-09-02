Попри війну, кількість вступників зменшилась лише на 10%: які професії та університети обирають українці

Через війну охочих навчатися в Україні стало менше, але за підрахунками Міносвіти, лише на 5-10 відсотків від попередніх років.

Такої вступної кампанії в Україні ще не було - на вулиці вже осінь, а вона ще триває. Дві сесії національного мультипредментного тесту вже відбулися і є перші результати, але попереду ще одна, спеціальна сесія, йдеться в ТСН.

Ті, що вже випускники шкіл, подали понад 600 тис. заяв на вступ до вишів на бюджетну форму навчання. Кожному абітурієнту можна подати до п’яти заяв. І ця цифра не набагато нижча за торішню. У Міністерстві освіти попередньо припускають, що вступників в Україні зменшилося від 5 до 10%. І за умови великої війни - це перемога.

Не дуже цьогоріч змінилися й обрані спеціальності. Серед найзатребуваніших: «Право»; «Комп'ютерні науки»; «Філологія»; «Психологія»; та «Менеджмент».

Торік у першій "п'ятірці" були охочі навчатися на вчителів, цього року їх витіснили психологи.

Змінилася й географія вступу - за популярністю, столичні виші випереджають західні. У десятці - університети Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода та Чернівців.

До Мукачева, де до кордону з Угорщиною якихось 50 хвилин, з’їхалися студенти з усієї країни. У Міністерстві освіти запевняють, що вищі школи півдня та сходу без студентів не залишаться. Там вирішили збільшити кількість бюджетних місць для вступників з особливо небезпечних територій. «Можна точно сказати, що заклади, де ризик артилерійських ударів – тільки онлайн. Офлайн – ні в Харкові, ні з Запоріжжі, ні в Миколаєві, ні в Кривому Розі», - каже урядовець.

Харків ще називали містом студентів. Тутешній університет імені Каразіна ще торік був у трійці лідерів за популярністю - тепер тут порожньо. Де-не-де зустрічаються першокурсники, які несуть документи, їм уже оголосили, що навчання буде тільки онлайн, і вони вже планують, де це робитимуть. «У мене в коридорі уже ковдра, подушка. Ми готові виїхати, раптом щось. Але продовжувати вчитись будемо тут», - каже одна зі студенток.

Як учити студентів у відносно спокійних регіонах - кожен виш вирішує індивідуально. Переважає дистанційка і змішаний формат.

Скількох українців війна вигнала вчитися за кордон - остаточних даних поки немає. Однак, більшість повернуться додому, переконують у Міністерстві освіти. «Що стосується вступників за кордоном. Сподіваємося, що поступово переважна більшість повернеться. Щоб це стимулювати, у них зараз буде можливість навчатися в українських закладах дистанційно, онлайн. Таку можливість заклади для них створюють», - каже Олег Шаров.

Два роки «ковіду» і пів року війни не поліпшили рівень знань. Є студенти, які пристосувались і прогресують, але в більшості рівень знань знизився - зазначають у Міністерстві освіти. Але все це можна надолужити, головне, аби не зникали можливість та бажання вчитися.

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