На Полтавщині створили операційну, де безкоштовно проводять операції на серці і судинах

На Полтавщині створили операційну, де безкоштовно проводять операції на серці і судинах

Мешканці Кременчука потерпають і гинуть від серцево-судинних захворювань, однак аби отримати адекватну допомогу мусили їздити або в обласний центр, або до столиці.

Нині ж доволі складні операції можна зробити на місці, йдеться в ТСН.

Кожен день Олександр зустрічає як останній, хоча йому лише 58 років, він вже переніс кілька інсультів через те, що його сонну артерію перекриває бляшка і кров не потрапляє у мозок. Саме Олександр став першим пацієнтом нової судинної операційної. Окрім сучасної техніки лікарі отримали і хірургічний інструментарій.

«Закуплений повний набір для серцево-судинної хірургії, частково його можна використовувати в трансплантології в кардіохірургічних операціях, судинних операціях», - зазначають працівники.

Операція тривала близько години. І врешті судинний хірург Віталій Пічка дістає з артерії бляшку, яка могла обірвати життя пацієнта. Альтернативою операції на відкритій судинні – є стентування. Але більшості кременчужан таке втручання не по кишені, адже вартість сягає 100 тисяч гривень.

Натомість операції на відкритих судинах у міському кардіоцентрі робитимуть безкоштовно. На облаштування нової операційної та реанімації витратили близько 30 мільйонів гривень, - говорить народний депутат Юрій Шаповалов. «Ідея виникла ще років три тому і ми потрошку завдяки державній субвенції, завдяки співфінансуванню міста Кременчука, ми зробили сьогодні сучасний кардіологічний центр з сучасним обладнанням і маємо можливість робити вже інші операції, ніж робили раніше», - каже він.

На Полтавщині запрацювала сучасна кардіохірургічна та судинна операційна

І навіть війна не завадила цим планам. Ба навіть тут сподіваються продовжити модернізацію, аби вже незабаром робити й інші операції на відкритому серці та встановлювати кардіостимулятори.

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