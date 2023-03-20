Попри всю важкість ситуації, агросектор не очікують зменшення валютних надходжень: як це вдасться

Українські фермери входять у цьогорічну посівну за надскладних умов: заміновані поля, заблоковані морські шляхи продажу врожаю, здорожчання добрив, насіння й палива. При цьому саме агросектор - чи не єдина надія української економіки на порятунок в умовах повномасштабної війни, йдеться в ТСН.

Від величезного складу аграрного підприємства на Миколаївщині залишився кратер завглибшки 10 метрів. Вибух там російські пропагандисти широко тиражували у своїх телеграм-каналах, видаючи знищений склад селітри за базу ЗСУ.

Директор підприємства запевняє, ані військові, ані військової техніки навіть близько на підприємстві не було. Впродовж семи місяців підприємство обстрілювали росіяни. Лінія фронту пролягала за якийсь кілометр звідси. Знищено майже все, що мало орати, сіяти і возити - пів сотні дорогих агрегатів. Приміром, вартість одного з тракторів 100 тисяч доларів. “ Стоїть техніка, на ній мідні проводи, якийсь бурят знімав проводи, розплавив деталі. Рівень уявляєте який. Стоїть трактор за 100 тисяч доларів, а він може дроти зняти. Знищити країну - це ж не лише на фронті солдатів вбивати, ця техніка - теж країна”, - каже директор.

Ця розбита ферма, як ілюстрація, з яким стресом зіткнулась наші аграрії перед цьогорічною оранкою. Вперше за багато років хлібороби спрацювали без прибутку. “Зібраний урожай для більшості виробників, якщо ми говоримо про зерно, приніс збиток. У нас було перекрите море, це 98% експорту нашого”, - пояснює гендиректор українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон.

Подекуди під обстрілами, серед пожеж, як аграї з Миколаївщини, минулорічний урожай зібрали, але от продати його не було можливості. “Наразі через блокування, як наприклад проходження інспекції в Босфорі, внутрішня ціна є досить низькою. Станом на сьогодні, на жаль, воно близько нуля рентабельність. Майже дві третини з того, що можна було отримати за українське зерно, зїдала логістика, лише третина це ті кошти що залишалось в підсумку у фермера. Це сформувало збитковість”, - каже перший заступник міністра агрополітики та промисловості України Тарас Висоцький.

Якщо виробники із західних областей все ж змогли заробити, то на сході та півдні інколи дешевше було взагалі не жнивувати, а дати згнити. “Якщо брати ціну на ту саму кукурузу - у Сумській області ціна була близько 4.5 тис грн за тонну. Тоді як на західному кордоні це було - 7 і навіть вище грн за тонну. Ви розумієте, яка була серйозна різниця”, - додає Роман Сластьон.

Дивовижа, що навіть під час війни нашим аграріям вдалося зібрати дуже пристойний урожай. Порівняно з 2021 коли Україна зібрала рекордний урожай у понад 100 мільйонів тонн, 2022-ий звісно просів, але все одно нагодував і країну і світ - 70 мільйонів тонн. На цей рік прогнози значно гірші, але як не дивно - заробить Україна майже так само. “Фізичний обсяг він зменшиться, але оскільки ціни на олійні культури і продукти переробки більші, ніж на зернові, тому у валюті ми не очікуємо зменшення експорту продукції. Він буде на такому ж рівні”, - пояснює Тарас Висоцький.

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На Миколаївщині єдиний вцілілий трактор підприємства уже працює. З 13 тисяч гектарів, точно сіятиме лише на 2700. Решта 70 відсотків полів тотально забруднені снарядами. Хоча вони все одно ризикують, тракторист Сергій знаходить шматок снаряда. Поруч працює Петро, який і сам до 24 лютого був фермером, зараз уже й не знає як себе називати. “В мене теж перебили всю техніку. Я наче був маленьким фермером, а лишився жебраком. Все перетрощили, перебили. Відкинули мене на 20 років назад, як не більше”, - розповідає фермер Петро.

В обробітку землі він сподівається на допомогу колег і вірить в український соняшник. “Оброблять своє, потім заїдуть, допоможуть, будем сіяти. Буду насіння намагатись сіяти. Озимі прохлопали, ярові дадуть мало, не знаю, яка буде погода. А насіння може вискочити”, - каже чоловік.

У ДСНС ризикованими для землеробства називають 4700 квадратних кілометрів і вчергове просять не ризикувати. “Звичайно цей трактор може довго і не поїздити. У нас був випадок буквально два тижні тому коли просто тракторист підірвався разом з транспортом”, - кажуть вибухотехніки.

Розмінування полів процес тривалий і дуже дорогий. Можна зачекати на безкоштовне гуманітарне від держави, або замовити за власні кошти, але окупити таку посівну майже нереально. “Коли вартість розмінування перевищує 40 тисяч грн на гектар, то очевидно що ти працюєш в нуль, в кращому випадку”, - пояснює Сластьон.

Поля переорані вибухами: як фермери входять у цьогорічну посівну за надскладних умов

“Скоріш за все через мінування й інші воєнні обставини, десь пів мільйона гектарів, які цьогоріч не будуть доступні для ведення господарства”, - додає Тарас Висоцький.

Це ще не всі проблеми: подорожчали добрива, у фермерів банально немає за що їх купити, а отже це теж великий мінус від урожаю. Утім, сама Україна точно буде з хлібом. Попри розруху, загрозу підірватися, втрату техніки і вкрадене Росією зерно - фермери давно в полі. Українська земля простоювати не буде і не вміє.

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