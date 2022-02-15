Попри заяву про відведення, 140 тисяч військових РФ залишаються поблизу України: яка ситуація на кордонах

Попри заяву про відведення, 140 тисяч військових РФ залишаються поблизу України: яка ситуація на кордонах

Поблизу нашого кордону з Білоруссю Москва досі тримає напоготові ударну авіацію — штурмовики Су-25, винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та безліч бойових вертольотів.

Росія заявляє про відведення військ від українського кордону. За інформацією Міноборони Росії, на базу повертають підрозділи двох військових округів - Західного (він межує з північчю України) та Південного (це поруч з українським Сходом та окупованим Кримом). Як запевняють у Міноборони Росії, вже розпочато завантаження на залізничний та автомобільний транспорти і сьогодні підрозділи розпочнуть рух у свої військові гарнізони. В українському МЗС поставилися до цієї інформації з пересторогою.

Про це йдеться 15 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви. Тому у нас уже є правило не "почуємо — тоді повіримо", а "побачимо — тоді повіримо". Побачимо відведення — повіримо у деескалацію", — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

РФ заявила про повернення на базу підрозділів двох військових Округів | Новини світу

Попри заяви про відведення військ, понад 140 тисяч російських вояків залишаються поблизу наших кордонів: російські солдати у Білорусі і російські моряки у Чорному та Азовському морях, в Чорному морі тривають масштабні навчання за участі трьох десятків кораблів. Гібридна війна триває.

Понад три десятки бойових кораблів вийшли в Чорне море вже від початку тижня. Здається, сюди зігнали чи не весь склад Чорноморського флоту і підсилили його з Північного і Балтійського морів. Бо таких навчань досі ще не було.

Кремль своїм військом на морі заблокував дорогу до наших портІв. Про закриття акваторії в Міністерстві оборони Росії заявили ще минулого тижня. З Азовського моря частково обмеження зняли, а от на Чорному, навпаки, їх розширили. У Кремля в планах не лише муштрувати військо, граючи на нервах українських Збройних сил і світу, а й створити економічну блокаду.

Поспіхом, але нашій Держгідрографії вдалося знайти безпечний коридор для проходу комерційних кораблів. Щоб знизити ризики блокади, яка може коштувати нашій економіці мільйони доларів. Тож більшість суден ідуть в обхід небезпечної зони, все одно втрачаючи час і додаткове пальне, повідомляють у Мінінфраструктури.

"За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість із них дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор, оминаючи зону незаконних військових навчань РФ", — зазначив очільник відомства Олександр Кубраков.

Понад 140 тисяч російських вояків залишаються поблизу українських кордонів | Новини світу

Кремль ганяє військо не лише на морі. Суходіл, уздовж наших кордонів і далі є майданчиком для скупчення армади Кремля, частину якої в Москві неочікувано вирішили відвести. Для переконливості навіть показали це на відео.

А потім і запевнили в Міністерстві оборони Росії: "Підрозділи Південного та Західного округів уже розпочали навантаження на автотранспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів".

Однак, навіть таки заяви з боку Кремля не зменшують напруження. Бо торік навесні Москва теж заявляла про відвід військ, який виявився фейковим.

"Ми все ще вважаємо, що вторгнення в Україну дуже ймовірне, і воно може бути неминучим. Ми знаємо, що росіяни дуже підготовлені, тому в них є війська, які оточують Україну, і вони можуть зробити це за дуже короткий термін. Але ще є час для дипломатії", — зазначає міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Стортенберг заявив, що Альянс "не бачить жодної деескалації, жодної ознаки скорочення російської військової присутності на кордонах України".

"Але ми і надалі будемо уважно слідкувати за тим, що робить Росія", — запевнив Столтенберг.

А от компанія Maxar Technologies, яка спеціалізується на супутникових знімках, на фоні лицемірних заяв Кремля про відвід озброєння, опублікувала знімки скупчення військ. Поблизу нашого кордону з Білоруссю Москва досі тримає напоготові ударну авіацію — штурмовики Су-25, винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та безліч бойових вертольотів.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.

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