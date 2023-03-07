Попрощались із янголом бійців: у Вінниці поховали парамедикиню Яну Рихліцьку

У Вінниці попрощались із бойовою парамедикинею Яною Рихліцькою, яку називали янголом бійців і дівчинкою з косичками. Вона рятувала військових у самому пеклі, але сама не вбереглась. 29-річна дівчина загинула під час евакуації поранених під Бахмутом. Медичний автомобіль обстріляли росіяни із мінометів, Яна та ще один санітар загинули на місці, йдеться в ТСН.

Сотні людей прийшли попрощатись із Яною, янголом- охоронцем із 93 бригади. «Яра» із «Холодного Яру» так її називали у 93-й бригаді- неодноразово витягувала поранених із самого пекла. Так було і цього разу, Яна разом із санітаром та водієм евакуйовували поранених із позицій неподалік Бахмута. Ворожа міна поцілила просто у їхнє медичне авто. “Я побачив, заводять водія пораненого, я був здивований, питаю, що сталось, він спустив голову каже, на жаль, двох немає, було пряме влучання, потім ми дізнались, що це була саме Яна”, - пригадує капелан отець Володимир.

Капелан спілкувався з дівчиною ввечері напередодні виїзду. Каже, Яна постійно рвалась на передову витягувати бійців, але командири не відпускали. “Вона завжди просила дозволу поїхати, її начмед не дозволяв, хоча б раз у безпечне місце, не під сам Бахмут, а в Часів Яр, де більш спокійно. Так Бог повів її життя, не в самому Бахмуті, ворожа міна попала в їхнє авто”, - каже він.

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До війни 29-річна Яна працювала в ІТ-компанії, коли розпочалась повномасштабне вторгнення почала волонтерити. “Добула всілякі речі, її всі знали, давали навіть цінні товари - тепловізори без грошей, бо знали, якщо Яна береться, їй можна довіряти”, - кажуть друзі дівчини.

Але коли зрозуміла, що її допомога більше потрібна на фронті, залишила престижну роботу, пішла на курси парамедиків і підписала контракт із ЗСУ. “Відчайдуха, маленьке, худеньке, на своїх плечах все нести, таких патріотів нема і не буде. Одна єдина дитина, яка віддала життя за всю країну”, - кажуть рідні.

Військові знають, Яна житиме у їхніх серцях і чекатиме на перемогу, в яку так вірила, вже на небі. Поховали Яну Рихліцьку на Алеї героїв у Вінниці.

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