Попросив цигарку, а опинився у реанімації: до жорстокого побиття киянина може бути причетний працівник ВР

Попросив цигарку, а опинився у реанімації: до жорстокого побиття киянина може бути причетний працівник ВР

За словами потерпілого, побиття — справа рук Антона Чернієнка, п'ятиразового чемпіона України з карате, що нині працює у парламенті головним консультантом Комітету з питань правоохоронної діяльності.

У Києві чоловіка жорстоко побили після того, які він попросив цигарку. Історія трапилася ще на початку жовтня, але Олексій Остаповський тільки зараз зміг про неї розповісти. Під час операції йому видалили частину черепа. А нападник навіть не вибачився і не запропонував допомогу.

Про це йдеться 20 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Чоловіка привезли до лікарні непритомним. У нього в голові була гематома величезних розмірів, що довелося вирізати і її, і частину черепа. Медики потім розповіли потерпілому, що під час операції був ризик, що він "взагалі не прокинеться". Більше двох тижнів чоловік перебував під постійним наглядом лікарів і тільки зараз його відпустили додому.

Потерпілий розповідає, що о 5 ранку вийшов із нічного закладу і хотів закурити. З таким проханням він звернувся до компанії молодиків, що стояли поруч.

Олексій певен, це справа рук Антона Чернієнка, п'ятиразового чемпіона України з карате, що нині працює у парламенті.

Новини України: у столиці чоловік отримав по голові після того, як запитав закурити

Чи справді це Чернієнко, як і почути його версію журналістам не вдається — навіть телефоном. Робочий номер, вказаний на сайті парламенту, не відповідає. Теж саме і з контактами його керівників з комітету. Власні ж джерела ТСН підтвердили, що у справі побиття ця людина проходить.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Усі учасники інциденту встановлені. Тривають необхідні слідчі дії. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі", — офіційно прокоментувала інцидент Подільського управління поліції Києва Анна Страшок.

Подібні історії нині стаються дедалі частіше. Майжк щомісяця хтось береться вирішувати суперечки силою, а не підбирати аргументи. Такі інциденти закінчуються струсами мозку, гематомами, інвалідністю, а ніколи і смертю.

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