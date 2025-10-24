Попросили каву і розстріляли: жінка з Донеччини розповіла, як росіяни вбили її синів, чоловіка та сусідку

Жителька Донеччини, яка вижила під час розстрілу

У Дніпрі рятують жительку села Званівка з Донеччини. Її чоловіка, двох синів та сусідів розстріляли окупанти. Жінку теж вважали вбитою. Та Ольга опритомніла і з останніх сил змогла дійти до українських захисників. Ті її передали медикам. Вона 12 годин йшла по мінних полях та під вибухи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Жителька Донеччини розказала, як росіяни розстріляли її родину

Усе пережите пані Ольга памʼятає до дрібниць. Із чоловіком та двома дорослими синами ховалася у підвалі власного будинку у селі Званівка біля Сіверська. Збиралися виїхати у безпечне місце, навіть зібрали речі, але вранці вийти вже було неможливо. І так тривало десять днів.

Пані Ольга, яка вижила під час розстрілу

«Прильоти, безпілотники, тисяча їх просто! І вони над твоїм домом літають, літають. І ти просто ждеш, що він зараз впаде, що на сьомий день старший син каже: мамо, я це не ви держу, я сойду с ума», — каже вона.

Каже: коли раптом все стихло, молодший — 32-річний син вийшов по воду. А до їхнього підвалу зайшли окупанти.

«Гаварітє, гдє врагі”. Кажу: та откуда я знаю?! Один навіть каже: ви не можете кави зробити? А в нас і води не було. Балакав, наче як людина, щось про дочку розказав. А потім просто холоднокровно зайшов і розстріляв», — каже жінка.

Ольга згадує, як отямилася у підвалі із простріленим обличчям поруч із вбитим чоловіком та старшим сином. Їх обох звали Олександрами. Каже: пішла шукати меншого — Володимира.

«Все горить, просто горить! Ну, фільм жахів. Все вибухає. На чотирьох дійшла я до сусідки в погріб. А там — армагедон. Лежить сусідка моя вбита, поруч мій син теж лежав. Я підняла його ручку, а вона вже була така, як у ляльки. Казала: Вова, прости мене, що я не могла тебе спасти», — каже жінка.

Жінка пішки вибралась із села

Вже у темряві наважилася йти з села. Як подолала шлях із пораненням — й досі не розуміє.

«Я собі йшла. Падають ті бомби. Я прям розумію: одна впала, бо воно видно. В одну яму я впала, вона ще гаряча була, ледь з неї вибралася. Я ішла, мені було все рівно. Убʼє ракета — та вбʼє. Потім, виявляється, там міни були», — каже жінка.

Медики рятують поранену

Медики розповіли про порятунок жительки Донеччини

За півдоби врешті дійшла до українських захисників. Ті надали допомогу та доправили до лікарні Дніпра.

«Це просто щастя, що куля пройшла трошки нижче і не зачепила ці судини, дуже важливі і не зробила її мертвою через секунду. Якісь пів сантиметри її відділяло від смерті після такого пострілу», — каже медик.

Куля пройшла крізь праву щоку і вийшла біля лівого вуха. Операція тривала понад годину, попереду ще нові, аби врятувати обличчя.

Із пораненою працюють психологи, аби вона змогла впоратися з горем.

«Все памʼятає. Психіка не забула. Психіка адаптувалася, щоб зберегти своє здоровʼя. Тому вона так каже, що я не реагую, як повинна реагувати», — каже психологиня.

Окупантам загрожує покарання за розстріл цивільних

Водночас вона сама хоче покарання для вбивць її рідних.

«Я б їх впізнала! Я це запам’ятала на все життя», — каже жінка.

«Допитали потерпілу та зафіксували її свідчення щодо чергового воєнного злочину проти цивільного населення. Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій для встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину російських військовослужбовців», — каже керівник управління Донецької обласної прокуратури Вадим Букрєй.



Тим, хто скоїв воєнний злочин, загрожує довічне увʼязнення.

