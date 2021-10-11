Популярність через зачіску: українська модель Христина Пономар розповіла про шлях на світові подіуми

Дівчині вдалося здобути прихильність світових дизайнерів.

Українська модель відкрила один із найбажаніших італійських модних показів у Мілані і взяла участь у дефіле найвідоміших паризьких брендів. Христина Пономар - 21-річна українка, у модельному бізнесі вже п’ять років. Але помітили дівчину лише після короткої стрижки.

Про шлях дівчини до світової популярності та суми, які заробляють моделі - 11 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами Христини, гарних, високих і худих - мільйони.

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Утім на світові подіуми Мілана, Парижа та Нью Йорка - потрапляють десятки. І навіть вони міняються щороку, якщо не запам'ятовуються дизайнерам. Христині Пономар вдалося здобути їхню прихильність.

"Я хотіла бути вчителькою, я вступила, збиралася-планувала... Але одного прекрасного дня зі своєю мамою я йшла просто до магазину, коли директор моєї агенції побачила мене, підбігла і запропонувала спробувати себе в якості моделі", - розповідає вона.

Мама Христини, якій на той час було 15, не була готова до такої пропозиції. Та й грошей у родини на поїздки не було. Але батьки не ставали на заваді. Після року на подіумах в Україні - Христину запросили до Китаю. Полетіла за гроші модельної агенції.

"За одне знімання в Азії моделі-початківцю можуть заплатити від 500 до 1000 доларів. Але з усього заробітку завжди потрібно забирати мінімум 50%, які йдуть 30% - закордонній агенції, 10% - материнському і ще 10% - це податки, які віднімаються. Також є така цікавинка як "мінус" - гроші, які агенція на тебе витратила", - зазначає Христина.

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Саме надійна агенція, запевняє Христина - запорука того, що дівчата їдуть за кордон працювати за спеціальністю. Далі, в кожній країні агенція працює з тамтешньою агенцією, яка може відвести модель на кастинги. Але й це не гарантує, що дівчата дістануться до подіумів відомих дизайнерів.

Пять років Христина працювала моделлю, але з відомим брендом зіткнулася лише раз. Урешті, італійський агент порадив підстригти волосся.

Христина відмовилася, але за рік умовлянь все ж здалася.

"Я підстриглася і одразу ж моя агенція написала, що мене хочуть покликати на кастинг Prada. До цього я ходила три роки на всі кастинги Prada, я їм начебто подобалася, але вони все одно мені відмовляли", - пригадує вона.

Після італійського бренду - посипалися французькі. Графік став шаленим.

Тепер удома Христина буває рідко, однак стосунки таки ризикнула розпочати. Він теж модель, а познайомилася пара у Мілані.

Новини світу: українська модель відкрила один із італійських модних показів у Мілані

Чутки про багатіїв, із якими нібито зустрічаються моделі, каже, міф. Принаймні серед свого оточення не помічала.

Після зростання популярності Христя стала давати поради моделям-початківцям, як правильно ходити і викривати недобросовісні модельні агенції. Також радить не звертатися дівчатам до модельних шкіл.

"Для того, щоб стати моделлю, закінчувати модельні школи не потрібно. Нікому платити не потрібно. Потрібно відправити заявку до материнської агенції, якщо ви їм підходите, всьому вас навчать безкоштовно", - радить вона.

Христина стала популярною не лише на подіумі, а й у TikTok.

Попри те, що робота моделі виявилася набагато складнішою, ніж дівчата зазвичай собі уявляють, кидати, каже Христя, не можна. Бо за рік тебе всі забудуть. А хочеться дочекатися, коли популярність працюватиме на тебе.

І хоч іще не відпочила од тижнів моди, скоро поїде зніматися в рекламній кампанії французького бренду.

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