Популярний телефон вибухнув у руках: у Луцьку постраждав 14-річний хлопець – що відомо

Стан хлопця, в руках якого вибухнув мобільник, покращився. Медики кажуть, він відбувся легкими опіками лише тому, що швидко відкинув гаджет. Це сталось у Луцьку. В руках чотирнадцятирічного юнака задимівся та загорівся мобільний телефон. А за секунди пристрій розірвало на частини.

Чому такі випадки трапляються, і що стало причиною вибуху – кореспондентка ТСН Тетяна Хомич дізнавалася.

Підліток, в руках якого вибухнув телефон, досі в стані стресу, з пресою спілкуватись ще не готовий. Як все було, розповідає його батько. Пан Володимир показує те, що залишилось від синового гаджету. Він задимівся, спалахнув і врешті – розірвався просто у руках підлітка.

Телефон вибухнув у руках

“Було все в диму, просто в їдкому. Я ніколи не я ніколи не уявляв, що телефон може так палати і диміти”, – каже Володимир Пащенко.

Батько постраждалого

Каже: це сталося, коли син надсилав другові повідомлення. І гаджет в цей час не був на зарядці, каже чоловік.

“Добре, що син розумів, і ми зорієнтувалися, що робити, по-друге, це могло трапитися вночі, коли всі спали”, – розповідає батько.

Першу допомогу хлопцю надавали в травмпункті. Пощастило, що він одразу встиг відкинути подалі палаючий телефон, і опіки легкі, кажуть медики.

“Проведено первинно-хірургічну обробку рани, з рекомендаціями відпущено додому. В загальному в дитини є термічний опік лівої кисті”, – розповіла завідувачка відділення невідкладної допомоги Наталія Дубина.

Телефон – точніше, його уламки – поліція вилучила. Його віддали на експертизу. Що саме спричинило вибух, слідчі ще з’ясовують.

Фахівці пояснюють, причин вибуху може бути кілька. Сучасні мобільні пристрої живляться від літій-іонних акумуляторів. І якщо вони виходять з ладу, є ризик загоряння чи вибуху.

Телефон

“Батарея, або перегрівається, або десь замикання йде, тобто можливо вона потрапляє, можливо даже бути брак, звичайний заводський брак”, – каже фахівець з ІТ-технологій Андрій Божко.

І хоча випадки, коли гаджети вибухають, трапляються нечасто, рятувальники радять дотримуватись простих правил, аби уникнути нещасних випадків. Слідкувати, аби акумулятор не перегрівався. І- не користуватися пристроєм, коли той заряджається.

“Не рекомендується залишати телефони на ніч для заряджання. Під час зарядки телефон суттєво нагрівається, тому використовуйте сертифіковані пристрої”, – розповів речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

А експерти радять звернути увагу на батарею. Якщо її хоч трохи пошкоджено – радять замінити у сервісному центрі. Нині потерпілий хлопець лікує опіки, його батьки тим часом звернулись до компанії-виробника. Хочуть з’ясувати, чи не мав місце заводський брак.

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