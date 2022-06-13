Поради для дітей від поліцейського собаки: в Одесі створили ролики про поведінку під час війни

Поради для дітей від поліцейського собаки: в Одесі створили ролики про поведінку під час війни

Поради для дітей від поліцейського собаки зняли одеські правоохоронці.

Серія з десяти коротеньких роликів розповідає малюкам надважливі правила поведінки у воєнний час. Поради дають від імені поліцейського цуценяти та його батьків. Зафільмували в роликах вихованців кінологічного центру одеської поліції.

Більше про цікаву ініціативу - у сюжеті ТСН.

Від імені поліцейської собаки маленьким одеситам розповідають про ракетну загрозу, як поводитися в укритті та що має бути у "тривожній валізці". Все пояснюють у доступній формі та від імені веселого грайливого песика. "Дітям буде легше сприймати, ніж якесь офіційне повідомлення. Це буде простіше запам'товувати", - каже речниця ГУ Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

У звичайному житті пси-актори виконують справжню поліцейську роботу: шукають вибухівку, наркотики та злочинців. Втім, для цих роликів кінологічний центр перетворився на тимчасову школу акторськогої майстерності для собак. "Хтось грав роль батьків, хтось - дітей. Серій багато, тому було над чим працювати. Ми із завданням впоралися", - каже керівниця кінологічного центру ГУНП України в Одеській області Олена Черневська-Ісайко.

Нові навички собаки засвоювали близько двох тижнів. Наприклад, вчилися вимикати світло в кімнаті. До слова, цьому свою улюбленицю цвергшнауцера Катю вчила 12-річна Олександра зі школи юних кінологів. Сам серіал озвучив дев'ятирічний Арсеній. Хлопчик запевняє, що сам сумлінно виконує всі поради, про які розповідають ролики.

Ролі дорослих дісталися бельгійським вівчаркам. Після виконання своїх серйозних завдань вони дуже люблять бавитися, розповідають кінологи. Саме так і сприйняли акторські обов'язки. Їм навчалися у перервах між отриманням нових робочих навичок.

Серіал "Поради поліцейського собаки: як поводитися під час воєнного стану" - у вільному доступі в соцмережах. Ці ж поради але вже від імені поліцейського кота зібрали у невеличку брошур, якуправоохоронці роздають дітям в одеських парках та на майданчиках.

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