Порадили везти в морг: у Вінницькій області швидка відмовилась госпіталізувати живого чоловіка, він помер

Родичі покійного хочуть судитися із медиками.

Назвали мертвим живого. На Вінниччині фельдшерка швидкої допомоги відмовилась забирати до лікарні чоловіка, сказала, що шансів на порятунок нема і за словами родичів, порадила везти чоловіка в морг. Через кілька годин рідні вдруге викликали швидку. Цього разу бригада таки забрала хворого в реанімацію. Але за пів доби він помер. У лікарні родичам пояснили: дорогоцінний час на порятунок було втрачено.

Про це 8 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Непритомний і весь у крові. Таким знайшла свого батька 14-річна Ілона. Родичі викликали швидку. Але фельдшерка, яка приїхала на виклик вирішила, що пацієнт безнадійний і відмовилася його забирати. Натомість викликала поліцію, бо запідозрила в чоловіка черепно-мозкову травму.

"Цю версію ми перевірили, в нього не було черепно-мозкової травми. В нього була кровотеча з носа і рота", - каже речниця поліції Вінниччини Анна Олійник.



Проте медики все одно поїхали, порадивши родичам шукати авто, яке відвезе Анатолія в морг. Пройшло кілька годин, чоловік дихав, тож рідні вдруге викликали швидку. Інша бригада одразу запідозрила інсульт.

"Провели огляд, сказали, що життєві показники відповідають, щоб транспортувати, вони його негайно вирішили транспортувати до реанімаційного відділення", - каже донька покійного Ангеліна Кучерук.



Та було вже пізно. Час, такий важливий при інсульті, було втрачено, кажуть лікарі.

Новини України: у Вінниці фельдшерка "швидкої" відмовилася забрати хворого до лікарні – чоловік помер

"Був обширний крововилив в ліву півкулю мозку, він був інкурабельний і помер. Якби було проведено все як треба, можливо щось би і змінилося", - каже заступниця головного лікаря Барської районної лікарні Наталія Навроцька.



Після смерті Анатолія його старша донька, теж медик, розшукала фельдшерку аби дізнатися, чому вона вирішила не забирати батька. Але відповіді так і не почула.

На станції швидкої від коментарів відмовляються. Кажуть лише, що фельдшерка Галина Чорна пропрацювала у них 40 років, але після скандалу звільнилася.

Вже колишню фельдшерку знаходимо вдома. Жінка запевняє, нічого не порушила, діяла згідно з протоколом.

"Там випадок був несумісний з життям, таке є, коли стан агонії. Мозкова кома була таких балів, що нічого не зробила б", - каже колишня фельдшерка Галина Чорна.

А звільнилася, пояснює не через почуття провини, а через тиск

"Ця жінка цькувала мене і не давала мені проходу, вона у всіх соцмережах мене публікувала", - каже колишня фельдшерка Галина Чорна.

Зараз у справі розбирається поліція.

"Проводимо розслідування, триває судово медична експертиза. Також до матеріалів провадження ми долучимо висновки комісії департаменту охорони здоров'я, які мають дати оцінку відповідності дій лікаря", - каже речниця поліції Вінниччини Анна Олійник.

Хочуть почути хоча б вибачення, кажуть рідні Анатолія. Якщо ж фельдшерка не зробить навіть цього - подадуть до суду.

Нагадаємо, у Львівській області "швидка" знесла пішохода.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання