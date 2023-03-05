Пораненим військовим доводиться проводити тижні у чергах за висновками комісії: чи реально змінити ситуацію

Військові правозахисники кажуть, проблема в тому що лікарів ВЛК дуже мало, штат досі розрахований на мирний час.

Військовим, щоб отримати компенсацію, подовжити лікування, або піти в запас, треба вистояти кількатижневу чергу. Медиків у західних областях не вистачає, електронного документообігу немає взагалі, а такої кількості поранених ці стіни ще не бачили ніколи, йдеться в ТСН.

На милицях, з важкими пораненнями, контузіями, та на протезах під військовою поліклінікою в Івано-Франківську фронтовики збираються задовго до її відкриття, зайняти чергу. “Не всі поранені можуть висидіти ту цю чергу. Багато хто здається - болить, він встав, вийшов”, - каже один із бійців.

Вони усі отримали поранення на війні та лікувалися у шпиталях. До поліклініки йдуть, аби пройти військово-лікарську комісію, без її вердикту повернутися на фронт, продовжити лікування, отримати відпустку чи бути списаним з війська, не можуть. Однак похід на комісію перетворюється на справжнє пекло. “Це вже 4-тий день тут. Не можу потрапити. Лікар приймає тільки 3 дні, тричі на тиждень і черги дуже великі”, - пояснюються військові.

Також читайте На Київщині вперше навчали підрозділ, який добровільно йде на фронт без зброї

Тим часом у військовій поліклініці Львова жодних черг, під час прийому майстри ще й роблять ремонт. Але ще місяць тому і тут стояли шалені черги. Військовослужбовці тижнями не могли потрапити на прийом, а саме приміщення поліклініки було у жахливому стані. “Кожен має по 2-3 поранення, при чому важких, і ми стоїмо в цих чергах. У них є обіди, субота-неділя вихідний, п’ятниця скорочений день, ми там воюємо, в нас немає ні вихідного”, - нагадують бійці.

Ситуацію тут вирішити допоміг розголос - тоді втрутився Офіс омбудсмена та волонтери. Черга стала електронною, лікарі отримали комп’ютери - це пришвидшило прийом. У коридорах навіть поставили стільці.

Військові правозахисники кажуть, проблема в тому що лікарів ВЛК дуже мало, штат досі розрахований на мирний час. А ще працюють вони не з електронними документами, папери заповнюють вручну. Держава виявилася неготовою до такої кількості поранених, потрібна реформа, кажуть фахівці. “Цивільні заклади охорони здоров'я, при яких існують ВЛК, попри те, що мають такі повноваження, не виносять певні висновки, які необхідні військовослужбовцям і відправляють їх на перепідтвердження цих висновків на ВЛК. Примушує цього пораненого двічі робити одне і те саме по колу”, - пояснює голова правозахисного центру для військових Любов Галан.

Змінити усе має спеціальна міжвідомча комісія, над майбутньою реформою вона працює із січня. До її складу окрім медиків та військових, увійшли представники Міністерства цифрової політики та волонтери. “Фактично ми йдемо до того, щоб довідки ходили за військовим, а не військовий за ними”, - додає Любов Галан.

Перші відчутні зміни поранені фронтовики побачать вже у найближчі два місяці, обіцяють у Міноборони.

Читайте також:

Незаламні херсонці поміж обстрілами засіюють городи, хоча щодня у місті і околицях більшає вирв і руйнувань

Десятки ударів за добу: бійці на Сумщині констатують збільшення інтенсивності обстрілів з Росії

За контроль над дорогою до Бахмута росіяни гинуть сотнями: лише за одну ніч десантники знищили 15 груп вагнерівців