Поранений можновладець та артобстріл житлових будинків: на Донбасі знову гаряче

Окупанти обстріляли місто Щастя та селище Тарамчук.

Одразу по двох населених пунктах в різних кінцях Донбасу проросійські окупанти вдарили важким калібром. На Донеччині випустили 13 артилерійських снарядів по будинках цивільних у селищі Тарамчук. Люди не постраждали, однак один зі снарядів потрапив у трансформатор. Тому мешканці знову залишилися без світла, яке тільки нещодавно відновили після попереднього обстрілу. А от по місту Щастя на Луганщині окупанти били з мінометів. На місці обстрілу вже побувала знімальна група ТСН.

Про це йдеться 16 вересня у сюжеті ТСН.16:45.

О пів на шосту ранку в місто Щастя прилетів ворожий безпілотник і раптово на житлові квартали скинув три міни. За пів години прилетів ще один і знову скинув три міни. В результаті — побиті шибки в 9-х квартирах і пошкоджений автомобіль. Одна людина зазнала травм.

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Поранення дістав голова місцевої військово-цивільної адміністрації. Олександр Дунець на місце приїхав після першого обстрілу. Під час другого осколком йому поранило бедро. Телефоном він повідомив, лікарі вже дістали з нього залізо, зашили і відправили додому.

В квартирі пані Катерини побило три з чотирьох вікон. Розповідає, в момент вибухів пила на кухні чай і дивується, що залишилась неушкодженою.

Схожий обстріл на Луганщині російські найманці здійснили тиждень тому. В тридцяти кілометрах від Щастя вони випустили кілька артснарядів по селу Кряківка. Всі снаряди впали навколо цієї п'ятиповерхівки.

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Саме квартира жителя Кряківки Олександра на першому поверсі постраждала найбільше. Чоловік каже, скло у вікна досі не вставив, і взагалі не впевнений, що залишиться тут жити.

В Щасті ж місцеві жителі вже за кілька годин після обстрілу беруться за звичайні побутові справи — розвішують випрану білизну і готуються закривати плівкою побиті вікна. Востаннє подібний потужний обстріл у місті був п'ять років тому, але люди швидко згадують, як жити в умовах війни.

За останній тиждень обстріл в Щасті став сьомим, коли окупанти важким калібром вдарили по цивільних будинках і інфраструктурі на Донбасі.

Нагадаємо, вранці 16 вересня окупанти двічі обстріляли місто Щастя з напрямку н.п. Весела Гора із застосуванням міномету калібру 82 мм.

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