Поранений та скривавлений сім днів чекав на евакуацію у трубі: в Дніпрі дивом врятували бійця

Медики робили все можливе, аби вибороти не лише життя воїна, а й зберегти понівечену ногу.

Поранений та скривавлений сім днів чекав на евакуацію у трубі біля мосту. У Дніпрі врятували бійця, який боронив Курахівський напрямок. Євгена у вкрай тяжкому стані, непритомним з температурою 41 градус, доправили до лікарні 1-го січня.

Відтоді медики робили все можливе, аби вибороти не лише життя воїна, а й зберегти понівечену ногу. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповіла детальніше.

Вже цілком при тямі, хоч і досі у реанімації. 47-річний Євген скаржиться хіба на те, що багато лежить, бо не звик до пасивного життя.

А ще кілька днів тому він прощався з життям. Його поранило біля Курахового на святвечір, коли відбивав атаку ворога.

“Там була вилита пробоїна отака. Там труба. Я в трубу. Таким чином врятувався. Далі заліз і все. Я потім сім діб лежав, не могли евакуювати, бо бомбили нас. Для мене вона маленька — метр десять десь вона. Як на криниці круг — така труба була”, — каже військовий.

Військовий Євген / Скриншот із відео ТСН

Сім днів сильного болю, кровотечі та запалення — надія, що виживе, зізнається Євген, ледь жевріла. Його підтримував побратим, який сховався поруч з ним в цій трубі.

“Чесно вам сказати? Я хотів взірвати сам себе, але я пожалів побратима. Я не хотів жити вже. Тримався, правда, нам дронами таблетки скидали знеболюючі. Ми показали координати, нам кидали таблетки. Брали таблетки і пили”, — розповів Євген.

Їх забрали лише за тиждень під прикриттям щільного туману. До лікарні Дніпра Євгена доправили знесиленого з температурою — 41 градус.

Медики майже тиждень рятували життя Євгена. Водночас намагалися вберегти ногу від ампутації.

Військовий Євген / Скриншот із відео ТСН

“Це були масивні дефекти стегна та гомілки із розмірами ран 50 на 20 сантиметрів. Також перелом гомілкової кістки. І в рані відмічалися множинні фрагменти, які в свою чергу спричиняли додаткові пошкодження були загострені і розташовувалися вільно у рані”, — кажуть лікарі.

Три літри перелитої крові та дві складні операції так и дали результат. Тепер лікарі певні: Євген стане на ноги.

Електрослюсар в минулому, а військовий від жовтня минулого року, вже має план на наступні місяці.

“Одужати і піти їх знов глушити”, — каже Євген.

Свій 48-мий день народження Євген зустрічатиме у реанімації. Та певен — ще піде власними ногами, аби подякувати тим, хто його врятував.

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