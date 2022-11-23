Поранення дало виявити у бійця небезпечну пухлину: боєць знову збирається на передову

Поранення дало виявити у бійця небезпечну пухлину, яку вчасно прооперували, йдеться в ТСН.

Заледве вижив на передовій, а коли приходив до тями в шпиталі, лікарі виявили злоякісну пухлину. У Дніпрі лікарі врятували нацгвардійця - 40-річного будівельника, що після повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. Нині чоловік відновлюється після складної операції й готується повернутися на передову.

Усе життя Руслан Горб зводив будинки, а нині каже, серце крається, коли бачить руйнування українських міст. Руслан Горб зізнається, як почалась війна, лишатися осторонь просто не міг.

“Нічого не лишилось. Міста просто нема. Все розбито. Болить, тому що це мій дім, навіть, якщо я там до того не був. Це моя країна”, - розповідає про Рубіжне військовий.

Він був вимушений поїхати до шпиталю, коли поруч стався вибух цистерн з азотною кислотою. Він оговтувався від отруєння та контузії, вже збирався повертатись на передову, коли медики з’ясували: у захисника - небезпечна пухлина.

“Поставили діагноз рак правої нирки і пухлину було потрібно негайно видаляти. Я хотів просто підлікуватись і одразу до побратимів, я відмовлявся від операції. Друзі сказали, що ні, “в першу чергу ти”. Підтримали мене”, - розповідає боєць Нацгвардії.

Нині Руслан відновлюється після операції і щойно лікарі дозволять - збирається назад, на передову. Дружина із восьмирічним сином його рішення підтримують.

“Сподіваюсь, що стану на ноги. Кожного дня все більше і більше хочеться туди”,- каже Руслан.

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