Пораненого військового командир знову відправив на передову: воїн розповів, як відреагував

Лише за останні тижні тільки на Миколаївщині бажання повернутися на службу виявили майже пів тисячі бійців.

Після того, як в Україні набрав чинності закон, який дозволяє бійцям після так званого СЗЧ повернутися на службу, охочих скористатись такою можливістю виявилося чимало. Ті, хто вперше самовільно залишив військову частину до 29 листопада, тепер можуть не просто повернутися до свого підрозділу, а й самостійно обрати інший.

Скільки бійців скористалися цим на Миколаївщині – дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Шворак.

"Військовослужбовець не повертається до частини, з якої він пішов, оскільки там уже фактично де-юре і по факту є певний конфлікт між підрозділом і командирами. А це нове місце служби, нова можливість для військовослужбовців реалізувати себе і закрити кримінальну справу, продовжуючи військову службу", – каже слідчий теруправління ДБР у Миколаївській області Дмитро Алексеєнко.

Серед них 30-річний Артем Заскальний – доброволець з Кіровоградщини. До ТЦК прийшов сам у перший день повномасштабного вторгнення, але втратив довіру до командира, коли дістав поранення.

"Я покинув частину, бо хотіли відправити назад на нуль. Я получив поранення і контузію, шви не зняли, і сказав комбат – ти назад на нуль. А це ось почув, що таке – слідчий визивав мене і я приїхав, тільки не в ту частину", – каже Артем Заскальний.

А от у матроса Володимира Апостолова ситуація протилежна. Він хоче до хлопців у свою ж частину. Звідти пішов, бо командир не відпустив на пологи дружини.

"Я пішов у СЗЧ, щоб побути з сином. Діма його назвали, два зуби вже ростуть. Сьогодні намацали, 5 місяців! Така вийшла справа. Я десь не прав, десь вони не праві. Ну зламався я на цих усіх стосунках, на цих усіх відносинах з ними", – каже Володимир Апостолов.

Володимир Апостолов

Нині шанс реабілітуватися мають усі, хто пішов з частини вперше, і сталося це до 29 листопада цього року. Алгоритм дій такий:

"Необхідно до 1 січня 2025 року звернутися до одного з відділів Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку, органів поліції або органів прокуратури. Після прибуття до військової частини командир протягом 72 годин зараховує такого військовослужбовця до списків особового складу, поновлює йому грошове забезпечення. Крім того, такому військовослужбовцю поновлюються всі види соціальних гарантій, передбачених законодавством", – каже керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Андрій Кльопов.

Андрій Кльопов

Лише за останні тижні тільки на Миколаївщині бажання повернутися на службу виявили майже пів тисячі бійців, які самовільно залишили частини.

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