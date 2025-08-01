Поранений 64-річний чоловік під обстрілами пішки вийшов із "сірої зони": неймовірна історія

Олександр / © ТСН

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64-річний чоловік пройшов 5 кілометрів, щоб вибратися із "сірої зони". Мешканець прифронтових Плавнів на Запоріжжі пішки дійшов до сусіднього села, де його підібрали поліцейські.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Зараз 64-річний Олександр в безпеці, а напередодні не був певен, чи взагалі виживе. Чоловік вибирався з села Плавні, яке у "сірій зоні" — за кілька кроків від росіян. Він довго не міг наважитись покинути село. Зокрема, не хотів залишати вірного собаку на прізвисько Нукра. Але його вбило під час артилерійського обстрілу. Олександра тоді теж поранило. Нашвидкоруч поперев’язував рани і зрозумів, що сенсу залишатися більше немає.

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Вирушив на світанку, із собою взяв кілька пакетів з речами, телефон та пляшку води в дорогу. Долаючи біль, з яким давався кожен крок, і ховаючись під деревами та у високій траві, зміг подужати п’ять кілометрів до села Приморське. Там його побачили місцеві і одразу викликали копів.

«У нього було поранено нижні кінцівки, він був пригнічений, морально подавлений», — каже поліцейський Андрій Агарков.

Чоловіка доправили до обласної лікарні, де одразу ж прооперували.

«З множинними вогнепальними, осколковими пораненнями верхньої кінцівки і обох нижніх кінцівок, а також переломом кісток стопи. Пацієнт прооперований, наразі стан його стабільний, він перебуває у відділенні, прогноз сприятливий», — каже завідувачка відділення травматології Запорізької обласної клінічної лікарні Ольга Богдан.

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У Плавнях упритул до ворога і досі залишаються четверо людей — троє чоловіків та жінка. Без світла та зв’язку, живуть по підвалах, харчуються залишками гуманітарної допомоги, але покидати рідне село не збираються, каже Олександр.

Правоохоронці не втомлюються закликати жителів прифронтових громад подбати про безпеку і евакуюватися. Лише цього місяця поліцейські вивезли до безпечніших місць майже сотню людей. З них 12 — це діти.

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