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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Поранений пес не відходив від тіла загиблої господині: подробиці обстрілу Запоріжжя

Росіяни авіабомбами атакували Запоріжжя. Що відомо про наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Кіра Овес Кіра Овес
Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Запоріжжя росіяни обстріляли двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки у місті 38 поранених, 69-річна жінка загинула. Росіяни атакували густозаселений район міста. Серед потерпілих — 7 дітей. 14-річний підліток у тяжкому стані в лікарні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Багатоповерхівка у спальному районі міста опинилася в епіцентрі ворожого удару. Квартири на верхніх поверхах геть зруйновані, потрощені всі балкони та вікна. Поруч з будинком горіли авто.

Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами по місту посеред дня. Одна з бомб влучила в обʼєкт інфраструктури, інша сюди у густонаселений спальний район. Кількість постраждалих збільшувалась щогодини, спочатку їх було двоє, згодом — понад 20. Серед поранених і четверо дітей, вони наразі під наглядом медиків.

Наслідки удару по Запоріжжі / © ТСН

Наслідки удару по Запоріжжі / © ТСН

«Діагнози дітей — це мінно-вибухова травма, акубаротравма, осколкове ураження всі діти середньої тяжкості. Одному з хлопчиків, якому 14 років взяли до операційної для первинної хірургічної обробки ран, стан дітей стабільний», — каже генеральна директорка Запорізької дитячої лікарні Ірина Кулєш.

Постраждав і син пана Петра 13-річний Гліб, який в момент удару російських терористів був вдома із мамою.

«Син був тут за компʼютером, син тут сидів, ось вирвало штори, скло все полетіло в нього. Я поки приїхав з роботи він вже був замотаний в крові, замотані руки, голова шия», — каже Петро Дунда.

У квартирі пана Петра все догори дригом, вибито всі вікна, стінами пішли тріщини. У сусідніх багатоповерхівках та школі поруч з епіцентром вибуху розтрощено шибки. У навчальному закладі саме перебувало близько сотні дітей, ніхто не постраждав, адже школярі були в укритті. Поранень дістав тільки батько одного з учнів, коли йшов до школи.

«Це наш батько, він постраждав йому пошкодило руку уламком, медична сестра наша надала йому допомогу потім його відправила поліція в лікарню. Вибух був потужний діти злякалися але ми вже звикли до цих обставин кого обіймали, з ким шуткували», — каже директорка запорізької гімназії №65 Світлана Чомова.

Постраждали і тварини місцевих, пес отримав поранення очей, він тривалий час не відходив від тяла загиблої власниці. А кота надзвичайники винесли з потрощеної квартири.

На місці прильоту працюють майже три сотні людей та понад 70 одиниць техніки. Комунальники нарізають фанеру, аби люди закрили вибиті вікна. Місцеві збирають вціліле та наводять лад в потрощених квартирах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ ЛУНАЛИ ОДИН ЗА ОДНИМ! АТАКА на ОДЕСУ, ХАРКІВ, ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ і не лише

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