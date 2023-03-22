Поразка очевидна: як Кадиров відчайдушно намагається зберегти свій вплив у Кремлі

Ймовірні проблеми зі здоров’ям, поява зайвої ваги, помітна набряклість обличчя, тремтіння рук не завадили відомому блогеру та за сумісництвом главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову 13 березня заявитися в Москву зі шпаргалкою та попросити у кремлівського диктатора, який за звичкою вхопився за стіл, дозволу похвалитися своїми «успіхами».

Кадиров нервує та не знаходить собі місця, адже боїться втратити прихильність свого господаря. Та й роль «кадирівців» на фронті близька до мінімальної. Тому він і прибув на зустріч з Путіним, аби довести, що всі команди виконуються і вони «прагнуть діяти до переможного кінця, дон».

Тільки не сваріть: Кадиров поступово втрачає вплив у Кремлі

13 березня глава Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з Путіним для обговорення соціально-економічних досягнень Чечні та внутрішніх подій у 2022 році. Американський Інститут вивчення війни зауважив, що Кадиров відчайдушно намагається зберегти актуальність Чечні в російському політичному та військовому просторі.

Місяць тому у Рамзана Кадирова знову сталося загострення агонії. Під час свого виступу він зробив кілька гучних заяв. Зокрема, зазначив, що «РФ захопить Київ і дійде до кордонів Польщі». А поставки танків західного зразка Україні нібито «нічого не значать».

Водночас поразку на полі бою під час «спецоперації» Кадиров назвав військово-тактичним ходом, який дозволив «вести свою військову політику, яка необхідна для нас сьогодні».

Подібних популістських заяв у ватажка Чечні безліч. Для нього це своєрідне заспокоєння, як і для Путіна, який постійно твердить, що «все йде за планом».

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Раніше одіозна фігура Кадирова вважалася чи не найвпливовішою людиною в РФ, а от остання зустріч стала черговим підтвердженням того, що Рамзан швидкими темпами перетворюється в придворного блазня, якому складно скласти слова до купи. Він робить спроби продемонструвати значущість свого регіону та себе особисто у політичній та військовій сфері Російської Федерації, при цьому помітно нервуючи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 13 березня.

Зрештою Рамзан Кадиров все-таки розповів Путіну про діяльність чеченських бойовиків в Україні, очікуючи похвали зазначив, що чеченці сумлінно виконують накази свого кремлівського господаря, бо «прагнуть діяти до переможного кінця». Путін своєю чергою визнав заслуги кадирівців, а «дон-дона погладив по голівці».

На думку авторів звіту, напруга чеченського глави може говорити про те, що він відчуває тиск. За даними Центру національного опору від 6 березня, Рамзан Кадиров вербує бойовиків із т.зв. «ДНР» у лави свого війська: «На росії продовжуються феодальні течії, які пов’язані з майбутнім розподілом влади. Гауляйтер окупованої Ічкерії рамзан кадиров почав вербувати бойовиків з армії т.зв. «днр» у свої ряди аби посилити свою владу».

Бойових досягнень немає: як воюють загони Кадирова

Російська пропаганда формувала образ кадирівців як грізної сили, спроможної виконати всі забаганки Путіна. Але цей міф було розвінчано ще в перші дні повномасштабного вторгнення українськими військовими. До того ж на війні «Тік-Ток-війська» «відзначились» лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення.

Спеціальний загін швидкого реагування «Ахмат» бере активну участь у кривавій війні, розв'язаній Росією проти України. Головне завдання кадирівців – «зачистка» і вбивство російських солдатів, які втікають із поля бою. Простими словами — вони виконують функцію «заградотрядів» і стріляють по своїх. Але кадирівці «своїми» росіян, очевидно, не вважають, бо навіщо тоді називають їх «вошивими» і з великим задоволенням убивають?

Не дивлячись на свою репутацію та очевидні поразки, Кадиров продовжує працювати над підтримкою актуальності Чечні у політичній та військовій сфері Росії.

Нині чеченські війська відіграють мізерну роль на фронтах в Україні — проводять наступальні операції біля Білогорівки Луганської області, а також виконують поліцейські завдання на окупованих територіях.

Логічною є поведінка Кадирова, який боїться втратити прихильність Путіна, бо з погляду бойових досягнень у Чечні йому нічого показати.

«Хочу більше кадирівців»: навіщо Путіну загони «дон-дон»

З 21 вересня в Росії було оголошено часткову мобілізацію. Для відправки на війну в Україну хотіли призвати 300 тисяч резервістів. Водночас глава Чеченської Республіки заявив, що на своїй території мобілізацію проводити не буде. За його словами, в бойових діях в Україні взяли участь 20 тисяч чеченців, тож регіон план «перевиконав» на 254%. Водночас, про який саме план йдеться та як його затвердили, невідомо.

Кадиров, який під час Другої чеченської війни (1999−2009) перейшов слідом за батьком на бік Кремля, отримавши за це абсолютну владу в регіоні, неодноразово публічно зізнавався у цілковитій відданості російському хазяїну Путіну і всіляко його підтримував.

Однак у Путіна на загони Кадирова інші плани — експерти вважають, що очільник Кремля, можливо, збирається натиснути на Кадирова, щоб той збільшив кількість чеченців у зоні бойових дій в Україні на тлі великих втрат ПВК «Вагнер» та інших російських сил: «Путін, зі свого боку, ймовірно, сподівається на те, що зможе тиснути на Кадирова з метою збільшення ролі чеченських бійців у бойових операціях через продовжуючі втрати як від групи «Вагнер», так і від звичайних російських військових в ході нинішніх наступальних операцій в Україні».

Раніше ми повідомляли, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України президент РФ Володимир Путін відправив розпорядження очільнику Чечні Рамзану Кадирову окупувати київські урядові квартали й убити президента України Володимира Зеленського.

Довгий час в Чечні місцева влада проводила репресії щодо власного населення. За даними місцевих мешканців і правозахисних груп, тисячі чоловіків змушували їхати воювати. Згодом роль чеченських підрозділів в Україні змінилися. Від кінця літа вони використовуються як загороджувальні загони, резерви яких треба поповнювати.

Політична фігура Кадирова слабне, партія війни разом з нею

Путін може без Кадирова, а от Кадиров без Путіна – ні.

Опозиціонер і блогер Марк Фейгін вважає, що Кадиров разом із Пригожиним і Суровікіним входить до трійці, яка не має підтримки в апараті влади, і саме ці люди в чомусь дуже сильно заважають. «Тому я допускаю, що ці люди фізично закінчать своє життя не самі, а «примусово»… У мене склалося таке враження, що і Кадиров, і Пригожин, і Суровікін щось обіцяли Путіну, але не виконали. Напевно, вони обіцяли: «А ми візьмемо Донецьку область!». Могли обіцяти. Але не взяли ж. І Бахмут не взяли. Але гадати — справа невдячна», – зазначив опозиціонер.

Кадиров дуже тонко відчуває процеси нагорі, і тому відійшов у тінь, щоб зайвий раз не підставлятися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політолог Дмитро Орєшкін. Він також зазначив, що історія з «СВО» завершилася невдало, і тепер путінська Росія втягується в довгострокову війну до знемоги. І тут, звичайно, і кадирівці, і пригожинці грають свою важливу роль, але усе одно вони перебувають на другому плані. Путін йтиме вперед, поки у нього є матеріальний ресурс і поки його наказам підкоряються офіцери. Але їхня згода воювати — теж не нескінченний ресурс. Бачте, Кадиров для Путіна, за великим рахунком, витратний матеріал.

Партія війни у Росії неминуче слабне. У Путіна залишилося не так багато часу і варіантів розвитку подій.

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