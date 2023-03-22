Поразка очевидна: як Кадиров відчайдушно намагається зберегти свій вплив у Кремлі

Лідер Чечні Рамзан Кадиров боїться втратити довіру Путіна.
Ймовірні проблеми зі здоров’ям, поява зайвої ваги, помітна набряклість обличчя, тремтіння рук не завадили відомому блогеру та за сумісництвом главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову 13 березня заявитися в Москву зі шпаргалкою та попросити у кремлівського диктатора, який за звичкою вхопився за стіл, дозволу похвалитися своїми «успіхами».
Кадиров нервує та не знаходить собі місця, адже боїться втратити прихильність свого господаря. Та й роль «кадирівців» на фронті близька до мінімальної. Тому він і прибув на зустріч з Путіним, аби довести, що всі команди виконуються і вони «прагнуть діяти до переможного кінця, дон».
Тільки не сваріть: Кадиров поступово втрачає вплив у Кремлі
13 березня глава Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з Путіним для обговорення соціально-економічних досягнень Чечні та внутрішніх подій у 2022 році. Американський Інститут вивчення війни зауважив, що Кадиров відчайдушно намагається зберегти актуальність Чечні в російському політичному та військовому просторі.
Місяць тому у Рамзана Кадирова знову сталося загострення агонії. Під час свого виступу він зробив кілька гучних заяв. Зокрема, зазначив, що «РФ захопить Київ і дійде до кордонів Польщі». А поставки танків західного зразка Україні нібито «нічого не значать».
Водночас поразку на полі бою під час «спецоперації» Кадиров назвав військово-тактичним ходом, який дозволив «вести свою військову політику, яка необхідна для нас сьогодні».
Подібних популістських заяв у ватажка Чечні безліч. Для нього це своєрідне заспокоєння, як і для Путіна, який постійно твердить, що «все йде за планом».
Раніше одіозна фігура Кадирова вважалася чи не найвпливовішою людиною в РФ, а от остання зустріч стала черговим підтвердженням того, що Рамзан швидкими темпами перетворюється в придворного блазня, якому складно скласти слова до купи. Він робить спроби продемонструвати значущість свого регіону та себе особисто у політичній та військовій сфері Російської Федерації, при цьому помітно нервуючи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 13 березня.
Зрештою Рамзан Кадиров все-таки розповів Путіну про діяльність чеченських бойовиків в Україні, очікуючи похвали зазначив, що чеченці сумлінно виконують накази свого кремлівського господаря, бо «прагнуть діяти до переможного кінця». Путін своєю чергою визнав заслуги кадирівців, а «дон-дона погладив по голівці».
На думку авторів звіту, напруга чеченського глави може говорити про те, що він відчуває тиск. За даними Центру національного опору від 6 березня, Рамзан Кадиров вербує бойовиків із т.зв. «ДНР» у лави свого війська: «На росії продовжуються феодальні течії, які пов’язані з майбутнім розподілом влади. Гауляйтер окупованої Ічкерії рамзан кадиров почав вербувати бойовиків з армії т.зв. «днр» у свої ряди аби посилити свою владу».
Бойових досягнень немає: як воюють загони Кадирова
Російська пропаганда формувала образ кадирівців як грізної сили, спроможної виконати всі забаганки Путіна. Але цей міф було розвінчано ще в перші дні повномасштабного вторгнення українськими військовими. До того ж на війні «Тік-Ток-війська» «відзначились» лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення.
Спеціальний загін швидкого реагування «Ахмат» бере активну участь у кривавій війні, розв'язаній Росією проти України. Головне завдання кадирівців – «зачистка» і вбивство російських солдатів, які втікають із поля бою. Простими словами — вони виконують функцію «заградотрядів» і стріляють по своїх. Але кадирівці «своїми» росіян, очевидно, не вважають, бо навіщо тоді називають їх «вошивими» і з великим задоволенням убивають?
Не дивлячись на свою репутацію та очевидні поразки, Кадиров продовжує працювати над підтримкою актуальності Чечні у політичній та військовій сфері Росії.
Нині чеченські війська відіграють мізерну роль на фронтах в Україні — проводять наступальні операції біля Білогорівки Луганської області, а також виконують поліцейські завдання на окупованих територіях.
Логічною є поведінка Кадирова, який боїться втратити прихильність Путіна, бо з погляду бойових досягнень у Чечні йому нічого показати.
«Хочу більше кадирівців»: навіщо Путіну загони «дон-дон»
З 21 вересня в Росії було оголошено часткову мобілізацію. Для відправки на війну в Україну хотіли призвати 300 тисяч резервістів. Водночас глава Чеченської Республіки заявив, що на своїй території мобілізацію проводити не буде. За його словами, в бойових діях в Україні взяли участь 20 тисяч чеченців, тож регіон план «перевиконав» на 254%. Водночас, про який саме план йдеться та як його затвердили, невідомо.
Кадиров, який під час Другої чеченської війни (1999−2009) перейшов слідом за батьком на бік Кремля, отримавши за це абсолютну владу в регіоні, неодноразово публічно зізнавався у цілковитій відданості російському хазяїну Путіну і всіляко його підтримував.
Однак у Путіна на загони Кадирова інші плани — експерти вважають, що очільник Кремля, можливо, збирається натиснути на Кадирова, щоб той збільшив кількість чеченців у зоні бойових дій в Україні на тлі великих втрат ПВК «Вагнер» та інших російських сил: «Путін, зі свого боку, ймовірно, сподівається на те, що зможе тиснути на Кадирова з метою збільшення ролі чеченських бійців у бойових операціях через продовжуючі втрати як від групи «Вагнер», так і від звичайних російських військових в ході нинішніх наступальних операцій в Україні».
Раніше ми повідомляли, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України президент РФ Володимир Путін відправив розпорядження очільнику Чечні Рамзану Кадирову окупувати київські урядові квартали й убити президента України Володимира Зеленського.
Довгий час в Чечні місцева влада проводила репресії щодо власного населення. За даними місцевих мешканців і правозахисних груп, тисячі чоловіків змушували їхати воювати. Згодом роль чеченських підрозділів в Україні змінилися. Від кінця літа вони використовуються як загороджувальні загони, резерви яких треба поповнювати.
Політична фігура Кадирова слабне, партія війни разом з нею
Путін може без Кадирова, а от Кадиров без Путіна – ні.
Опозиціонер і блогер Марк Фейгін вважає, що Кадиров разом із Пригожиним і Суровікіним входить до трійці, яка не має підтримки в апараті влади, і саме ці люди в чомусь дуже сильно заважають. «Тому я допускаю, що ці люди фізично закінчать своє життя не самі, а «примусово»… У мене склалося таке враження, що і Кадиров, і Пригожин, і Суровікін щось обіцяли Путіну, але не виконали. Напевно, вони обіцяли: «А ми візьмемо Донецьку область!». Могли обіцяти. Але не взяли ж. І Бахмут не взяли. Але гадати — справа невдячна», – зазначив опозиціонер.
Кадиров дуже тонко відчуває процеси нагорі, і тому відійшов у тінь, щоб зайвий раз не підставлятися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політолог Дмитро Орєшкін. Він також зазначив, що історія з «СВО» завершилася невдало, і тепер путінська Росія втягується в довгострокову війну до знемоги. І тут, звичайно, і кадирівці, і пригожинці грають свою важливу роль, але усе одно вони перебувають на другому плані. Путін йтиме вперед, поки у нього є матеріальний ресурс і поки його наказам підкоряються офіцери. Але їхня згода воювати — теж не нескінченний ресурс. Бачте, Кадиров для Путіна, за великим рахунком, витратний матеріал.
Партія війни у Росії неминуче слабне. У Путіна залишилося не так багато часу і варіантів розвитку подій.
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