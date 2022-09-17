Поразка Росії: що думають про майбутнє Путіна та закінчення війни американські дипломати

Російська пропаганда кидається з однієї крайності в іншу, критикуючи російських генералів, закликаючи до загальної мобілізації, потім до самомобілізації в регіонах, і вербуючи зеків по в’язницях. Причому останнім Москва очевидно пишається, викладаючи скрізь по соцмережах відео "мотиваційного" спічу кухаря Путіна та негласного очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина до тих самих зеків у тюрмах.

Путін катастрофічно боїться оголосити війну та загальну мобілізацію. Тому за збоченою кремлівською логікою, краще дати зброю кримінальним елементам, ніж народу, який може й знести їхню владу. Видно, що Кремль у глухому куті. Неможливість оголосити загальну мобілізацію з одного боку, та поразки російської армії на полі бою з іншої змушує Путіна йти на подальшу радикалізацію війни. Ракетні удари по критичній українській інфраструктурі в Харкові та Кривому Розі – наочне тому підтвердження.

Разом із тим у Кремлі та Вашингтоні знову почали говорити про ризики застосування ядерної зброї. Москва каже, що передача Україні далекобійних ракет (наприклад ATACAMS дальністю 300 км) Росія вважатиме вступом США у війну. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков знову заявляє про можливість застосування ядерної зброї, якщо Росії щось загрожуватиме.

Неочікувано прокоментував це й Джо Байден у програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS, звертаючись до Путіна:

"Не робіть цього. Не робіть цього. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що з часів Другої Світової війни".

Щоб зрозуміти, що в США думають про поразку росіян на Харківщині, чому Білий дім не передає Україні дальнобійні ракети та авіацію, та коли нарешті закінчиться війна ТСН.ua поспілкувався з двома колишніми послами США в Україні Стівеном Пайфером та Джоном Гербстом.

Поразка на Харківщині

Американські дипломати єдині в тому, що російські сили на Харківщині посипалися й в паніці тікали, лишаючи всю техніку на полі бою, через деморалізацію, погане керівництво (в армії – ред.), неадекватні ланцюжки постачань та відсутність реальної підготовки до відсічі, з якою вони стикнулися в Україні з боку як військових, так і цивільних.

За словами Стівена Пайфера, у Харкові українські військові показали здатність здивувати ворога, а потім скористалися перевагою цієї несподіванки завдяки розумній тактиці та вмотивованим військам.

"Розгром російських військ відобразив їхні слабкі сторони: погане керівництво, погану тактику та невмотивованих солдат із низьким моральним духом. Ці проблеми можуть бути досить поширеними серед російських сил в Україні", - вважає Пайфер.

Поки ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках одночасно, всіх українців цікавить, а коли ж власне буде припинення активної фази бойових дій? Джон Гербст вважає, поки підтримка України з боку США та Заходу не зменшуватиметься, Україна переможе в цій війні.

"Якщо ця допомога залишиться на чинному рівні, війна може тривати довго, до того дня, коли російське керівництво зрозуміє, що не може виграти. Якби США дали Україні всю ту зброю, яку вона просить, війна могла б закінчитися набагато швидше", - вважає Джон Гербст.

Дійсно, для перемоги у цій війні й остаточної поразки Росії на полі бою Україні треба більше військової допомоги, зокрема дальнобійних ракет та авіації. Проте Білий дім досі не ухвалив цього рішення.

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На думку Джона Гербста, так відбувається, бо Адміністрація (Байдена – ред.) схоже налякана російськими погрозами, що надання більш високоточної зброї може призвести до ядерної війни.

"Звичайно будь-який розважливий політик розглядав би можливість ескалації. Між тим російські погрози не мають стримувати США від вживання необхідних кроків – надання Україні більш передової зброї задля забезпечення безпеки американських інтересів", - вважає дипломат.

Майбутнє Путіна й переговори

Те, що зараз відбувається в Росії після нищівної поразки росіян на Харківщині, породили розмови про можливий переворот в Кремлі та усунення Путіна від влади. Говорять навіть про можливий розпад Росії. Проте цікаво тут також почути думку Вашингтона. Яка стратегія США щодо Росії?

За словами Джона Гербста, велика зацікавленість США в тому, щоб Путін не виграв війну в Україні.

"Якщо б це сталося, він би ймовірно почав погрожувати союзникам США у Східній Європі. У Путіна ще є час закінчити його агресивну війну проти України. Неясно, чи готовий він психологічно це зробити. Росіяни визначатимуть майбутнє Росії. США не зацікавлені в розвалі Росії. США зацікавлені у стримуванні агресивного Кремля", - вважає Гербст.

І тут постає ще одне логічне запитання: а коли ж Україні сідати за стіл переговорів з Росією? Чи не будуть наші західні партнери штовхати нас піти на ці переговори? В інтерв’ю CNN цього тижня Володимир Зеленський вже заявляв, що на сьогодні перемовини з РФ неможливі. Надто після того, як світ побачив у звільненому Ізюмі другу "Бучу".

Неочікувано про переговори із Зеленським заговорив Путін на саміті ШОС у Самарканді. Мовляв, Росія не проти, але ж Україна відмовляється. Зрозуміло, що це підла маніпуляція. Передумова для перемовин із Росією, які в ідеалі мають відбутися у форматі "Рамштайн", може бути лише одна – безумовний вивід російських військ з України й визнання капітуляції.

До того ж, за словами Стівена Пайфера, США хочуть, щоб Україна перемогла у війні, а це означає, що вторгнення Росії провалиться.

"Крім того, я вважаю, що Вашингтон залишає за Україною визначати, що вона вважає перемогою. Що стосується переговорів, Вашингтон очікує, що переговори можуть знадобитися в якийсь момент, але також, схоже, вірить, на мій погляд, і це правильно, що це президент Зеленський і український уряд повинні визначити, чи сприятливі умови для переговорів і коли", - підсумував Пайфер.