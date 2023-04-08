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Поразка Росії у війні: ексміністр оборони Румунії порівняв Путіна з Гітлером

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Поразка Росії у війні: ексміністр оборони Румунії порівняв Путіна з Гітлером

Фото: Associated Press

Колишній міністр оборони Румунії порівняв кремлівського диктатора Путіна з Адольфом Гітлером.

Колишній міністр оборони Румунії та віцепрезидент Європарламенту Іоан Мірча Пашка в інтерв’ю ТСН.ua розповів про можливі сценарії поразки Росії у війні проти України.  

"Я хотів би порівняти це із діями проти Гітлера 20 липня 1944 року. Ідея заколотників полягала в тому, щоб досягти перемир'я сторін, що воюють: ми усунемо Гітлера, отримаємо перемир’я й домовимося про якомога кращі умови. Але Гітлер не помер, він убив усіх, хто брав участь у цьому заколоті. Тепер припустимо, що в Москві буде хтось новий. Але вони залишаться росіянами, і їм доведеться впоратися з наслідками військової поразки. Кожен, хто буде в Росії, намагатиметься це мінімізувати, наскільки це можливо. Я лише намагаюся керуватися логікою, яка багато разів демонструвала, що не є найсильнішим інструментом", - сказав він.

Нагадаємо, Іоан Мірча Пашка пояснив, чому Росія не погодиться на дипломатичне врегулювання війни проти України, а Туреччина та Китай не переконають Володимира Путіна піти на такий крок.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
728
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