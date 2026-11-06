Поразка Трампа на виборах, "дизельний провал" і корупційні зв'язки з РФ: чого Україні очікувати від США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Результатів проміжних виборів у США дуже очікували й українці, адже підсумки голосування мали стати, зокрема, й оцінкою дій адміністрації Дональда Трампа щодо України. Звинувачення Києва у зростанні цін на пальне у США, призупинення попереджень про обстріли, обмеження роботи «Старлінків», нахвалювання Путіна та скасування частини санкцій проти Росії — усе це обурювало не лише українців, а й американців. Коли ж Україна вистояла під тиском, а жоден з російських танкерів із дизелем до США так і не дійшов, Дональд Трамп пошився у дурні навіть перед своїми прихильниками.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

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Звинувачення України, «нафтовий шантаж» та обмеження Starlink

За місяць до проміжних виборів до Конгресу Дональд Трамп раптом припинив стримувати почуття: він розтікався у похвалах Володимиру Путіну та вкрай негативно відгукувався про Володимира Зеленського.

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Примітно, що ця риторика загострилася одразу після дня народження російського президента. Попри заперечення Білого дому подейкують, що Трамп таки привітав свого улюбленого диктатора з іменинами, а той нібито поскаржився йому на українські атаки по нафтових заводах, які призвели до здорожчання пального в усьому світі — особливо дизеля, ціна на який дуже непокоїть американських фермерів. Зростання цін вкрай погано впливає на рейтинги Республіканської партії та самого Трампа. Чи справді була ця розмова — невідомо, але саме цю лінію обрав президент США, щоб виправдатися перед своїми невдоволеними виборцями.

Дональд Трамп, президент США: «Мені не подобається Зеленський. Він зруйнував країну, він не хоче закінчувати війну, він змушує ціни на нафту зростати. Бити по дизелю — це ганьба! Він не робить послугу всьому світу».

До цих звинувачень додалися негласні вказівки призупинити обмін розвідданими (зокрема попередження про російські ракетні атаки) та обмежити роботу системи супутникового зв’язку Starlink і військового пакету Starshield.

«Ідея полягала в тому, що ми у слабкій позиції не підемо на оприлюднення, підемо на деескалацію одразу, як і з енергетичною дизельною угодою, що ми маємо визнати, що винні. Тобто це ж електоральний хід — що ми, щоб не сваритися з Дональдом Трампом, маємо визнати, що ми винні у здорожчанні», — вважають аналітики.

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Але це створило проблеми не лише Україні. Трампа не зрозуміли його виборці — переважна більшість республіканців підтримує Україну й терпіти не може Путіна. Ігнорувати це перед самими виборами — помилка, яка призвела до того, що нині від американського очільника дистанціюються політики-республіканці, які визнають, що ціни на нафту злетіли внаслідок невдалої війни США в Ірані. Все це не лише коштувало Трампу обох палат Конгресу, а ще й може призвести до неприємних юридичних наслідків.

Реакція Зеленського та провал «дизельної угоди» з РФ

На Трампа налетіла майже вся західна преса. Відповідь Зеленського на запитання журналіста стала настільки красномовною, що перетворилася на мем.

Журналіст: «Вам не здається, що Трамп хоче зробити з вас цапа-відбувайла?».

Зеленський зітхає, усміхається: «Ось моя відповідь».

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До того ж виявилося, що так звана дизельна угода з РФ — коли Москва відправляє танкери з дизпальним до США — цілковитий провал. Обіцяні Трампом мільйони тонн із Росії не знизили ціни, адже у США немає дефіциту дизеля — Америка сама його експортує. У Росії ж, навпаки, настільки сутужно з цим видом пального, що ще влітку Москва сама заборонила його продаж за кордон. Жоден із трьох танкерів з російським дизелем так і не пристав до берегів США: купити підсанкційний російський дизель та отримати термін за ґратами в подарунок ніхто з американських трейдерів не захотів.

Скандал із весіллям сина Трампа та бізнес-інтереси в Росії

Чергова спроба змусити Україну капітулювати (а саме цього й домагався Трамп своїм шантажем та закликами негайно йти на угоду з Путіним) сталася невдовзі після ще одного гучного скандалу, який виявив, що зв’язки сім’ї Трампа з Москвою мають значно більше підґрунтя, ніж просто плітки.

Частину весілля сина президента США — Дональда Трампа-молодшого — на Багамах оплатив російський кримінальний бізнесмен, який майже не розмовляє англійською, але, кажуть, працює під дахом ФСБ.

Скандал за скандалом — і все постійно крутиться довкола Путіна. Американська преса детально розписує грандіозні бізнес-плани членів родини й оточення Трампа в Росії. «Друг Володимир» спокушає активами «Лукойлу», обіцянками подарувати нафтові родовища та планами на спільне освоєння Арктики.

Ці «кисільні береги», вочевидь, так захопили президента США, що маска незалежного арбітра й миротворця сповзла. Навіть діти тролять його: на традиційне роздавання цукерок у Білому домі на Геловін прийшли хлопчик у костюмі російського військового та дівчинка в російському народному костюмі, щоб нагадати: американці вважають російське страшним.

І хоча на дно Республіканську партію затягнули насамперед незграбна війна Трампа в Ірані, загравання з кремлівським диктатором та ймовірні корупційні зв’язки громадяни США йому також не пробачили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГЕНЕРАЛ ДУКА В СУДІ: шок-заяви! КОЛАПС У КИЄВІ й анонс від ТРАМПА | ТСН 20:00 6 листопада

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