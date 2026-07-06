Порятунок 45 тисяч поранених, легендарна "Троя" та перший аудит: відомий батальйон святкує 12 років

"Госпітальєри" / © ТСН

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Поранених врятує добровольчий батальйон «Госпітальєри». За весь час свого існування підрозділ став легендою. Сьогодні йому виповнюється 12 років. Він виник на самому початку російсько-української війни на Донбасі, коли фронтової медицини в країні практично не існувало.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Робота «Госпільєрів»: що відомо

Автоколонна формується на околицях столиці. Екіпажі переважно приїхали просто з лінії фронту і вже зовсім скоро одразу повернуться назад на передову. Деякі автомобілі простріляно або густо посічено ворожими уламками.

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Ось ця машина — із повністю понівеченим лобовим склом. Під час останнього масованого ракетного обстрілу столиці вона безперервно вивозила поранених із Дарницького району. Парамедики зізнаються: «Немає часу ремонтувати машини, весь час перебуваємо на ротаціях, постійно допомагаємо».

На чолі цього великого автопробігу їде справжній раритет — автівка на прізвисько «Троя».

Ірина Маркевич, кореспондентка ТСН: «Це перший стабілізаційний пункт на колесах. Це найперша машина "Госпітальєрів" — їй уже понад 12 років. І саме тут рятували перших поранених у російсько-українській війні».

Тоді, 2014 року, в Україні взагалі не було системної фронтової медицини. Волонтери та добровольці вчилися всього самі, безпосередньо в бойових умовах, і саме так народжувався легендарний добровольчий медичний батальйон.

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«Мама Люда» та історія перших добровольців

Багаторічна історія батальйону — це насамперед долі його відданих медиків.

Людмила Гаюк, парамедикиня медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри»: «Привезли цю машину, і мій чоловік перший на ній працював. Ми були перші, коли "Госпітальєри" тільки починалися — нас тоді було лише 30 людей».

Пані Людмила, або відома парамедикиня з позивним «мама Люда», разом зі своїм чоловіком віддали підрозділу багато років життя. Вона — акушерка, він — гінеколог у цивільному житті. Вони регулярно їздили на важкі фронтові ротації до 2018 року, успішно евакуюючи поранених із найгарячіших точок Донеччини.

Потім пані Людмила серйозно захворіла й злягла з інсультом, а її 84-річний чоловік помер від важкого онкологічного захворювання. Однак, коли почалася повномасштабна війна, «мама Люда» офіційно стала до лав ЗСУ, але серцем назавжди залишилася "госпітальєркою": «"Госпітальєри" — це як друга сім’я».

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Тим часом масштабний автопробіг із 50 машин рушає вулицями міста. Під гучні звуки сирен колона урочисто виїжджає на Майдан Незалежності. І саме перша автівка батальйону — легендарна «Троя» — гордо очолює цей рух.

45 тисяч врятованих життів та болючі втрати

Усі 12 років головне та незмінне призначення «Госпітальєрів» — це швидка евакуація поранених бійців із найнебезпечніших ділянок передової. За 12 років медичний батальйон втратив 39 своїх відважних побратимів та посестер. Але ціною їхніх життів та щоденних надзусиль усього підрозділу було врятовано 45 тисяч поранених військовослужбовців.

Яна Зінкевич, командирка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри»: «У нас було 2 тисячі поранених до 2022 року і 43 тисячі — за наступні роки повномасштабної війни. Війна не завершується, немає чітких орієнтирів, що вона ось-ось закінчиться. Треба бути реалістами, треба постійно готуватися. Якщо ми вистояли 2022 року — ми обов’язково дійдемо до нашої перемоги».

Зараз велика спільнота «Госпітальєрів» налічує вже 2 тисячі людей. Це професійно підготовлені парамедики, здатні ефективно працювати в екстремальних бойових умовах. Серед досвідчених добровольців журналісти помічають Альону — вона тендітна і має вигляд мов школярка. Вже після знайомства дізнаємося, що дівчина потрапила до підрозділу і справді у шкільному віці — у 16 років.

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Альона, волонтерка батальйону «Госпітальєри»: «Я потрапила з татом на свято "Госпітальєрів" рік тому, попросилася до них. Була волонтеркою і з того часу допомагаю. На ротації поки не їжджу, ні, але дуже-дуже хочу. Наступного року мені вже виповниться 18 і я буду їздити».

У 13-річному віці, на самому початку повномасштабного вторгнення, мама вивезла Альону до Франції. Але дівчина весь час твердо наголошувала, що обов’язково повернеться до України і буде допомагати брату та татові — вони стали «Госпітальєрами» від 2022 року. Тоді Олексій Туловський був студентом та паралельно працював лікарем на швидкій допомозі. Нині він уже інтерн-хірург.

Олексій Туловський, інтерн-хірург, парамедик батальйону «Госпітальєри»: «Коли від Києва відійшли окупанти, було величезне бажання робити більше. Я пішов у "Госпітальєри", а потім залучив до цього свого батька. Я — медик, він — супермеханік, у нас вийшов класний тандем».

Батько і син, а ще лікарка-кардіологиня зі Львова — це їхній постійний, злагоджений екіпаж. Олексій згадує: «Вона Покровськ пройшла, Межову — де нас тільки не носило». Тепер на бойову евакуацію рветься і юна Альона: «Батьки спочатку були категорично проти, але я її підтримав, якщо чесно».

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Результати першого аудиту та новий напрямок

Для медичного батальйону цей рік виявився дуже складним — «Госпітальєри» опинилися в центрі гучного публічного скандалу через звинувачення у відсутності чіткої звітності про благодійні збори. Командирка Яна Зінкевич зазначає, що вони повністю переглянули свої принципи звітування та офіційно провели перший аудит.

Яна Зінкевич, командирка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри»: «Провели перший аудит щодо закупівель бази, він завершився успішно, жодних порушень не виявлено. Це було важке випробування, але ми маємо ставати сильнішими».

Своє майбутнє «Госпітальєри», зокрема, бачать і у новому важливому напрямку. Наразі підрозділ активно готується до відкриття свого найпершого великого реабілітаційного центру для тяжких постраждалих із важкими черепно-мозковими та спінальними травмами. Адже якісної, професійної реабілітації саме таких складних поранених бійців в Україні зараз вкрай не вистачає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 6 ЛИПНЯ | ЧОРНИЙ ПОНЕДІЛОК для Києва: загиблих БІЛЬШАЄ! Масові ЗАТРИМКИ ПОТЯГІВ

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