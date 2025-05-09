Порятунок від "Шахедів" Путіна: експерт розповів про зброю, яка зможе їх знищити

Українські зенітні FPV-дрони нищать російські «Шахеди»

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Україна посилює свій повітряний щит. На тлі постійних терористичних атак російських «Шахедів», країна робить рішучий крок у розвитку власної оборонної технології. Президент України оголосив про масштабне збільшення виробництва дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність у боротьбі з ворожими безпілотниками.

Авіаційний експерт Валерій Романенко розкриває ТСН.ua деталі цієї технологічної новинки та її значення для захисту українського неба.

Чому раніше збивали лише розвідників?

За словами Валерія Романенка, йшлося про зенітні FPV-дрони, виробництво та застосування яких активно впроваджується для захисту неба. Спочатку українські перехоплювачі нищили лише російські розвідувальні дрони, причому робили це досить ефективно. Проте, у переліку знищених саме «Шахедів» не було майже до кінця лютого цього року.

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«Зараз ситуація кардинально змінилася. Проблема була у швидкості. Розвідувальні дрони росіян розганяються від 90 до 120 кілометрів на годину — їх легше збивати, а «Шахед» летить зі швидкістю від 185 кілометрів на годину. Наші зенітні FPV-дрони могли збивати російські «Шахеди» лише на зустрічно-пересічних курсах, а от для погоні їм не вистачало швидкості і ємкості батареї, від якої залежить дальність польоту. Навіть якщо «Шахед» пролітав поруч, то зенітний дрон не міг швидко розвернутися і наздогнати його. Через це FPV-дрони вдало «полювали» лише на російські дрони-розвідники», — пояснює ТСН.ua Валерій Романенко.

Збільшення швидкості — ключовий фактор

Авіаційний експерт підкреслює, що ситуація змінилася приблизно з березня, коли українські інженери вдосконалили зенітні FPV-дрони, які тепер мають більш потужні батареї та розвивають швидкість до 300 кілометрів за годину.

Перші успіхи: знищені «Шахеди»

Вже повідомлялося, що за місяць зенітні FPV-дрони знищили до двох десятків «Шахедів», і це лише за березень.

«Яка ситуація зараз — мені важко сказати, бо оперативна інформація з зрозумілих причин закрита. Але навіть такий результат доводить, що ми маємо передову технологію, яку потрібно масштабувати та ефективно впроваджувати. Ці дрони можуть стати відповіддю на питання: чим збивати ударні російські безпілотники, які постійно тероризують наші міста», — каже Валерій Романенко.

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Переваги зенітних FPV-дронів

Валерій Романенко додає, що FPV-дрони в рази дешевші від «Шахедів».

«Мінімальна вартість останніх — 50 тисяч доларів, тільки його двигун коштує $15-20 тисяч. Використання оновлених зенітних дронів вигідне, навіть у порівнянні з зенітними ракетами Р-73 радянського зразку, бо останні втричі дорожчі від «Шахедів». А от зенітні FPV-безпілотники навпаки, у рази дешевші за «Шахеди», і можуть стати перспективним інструментом для ефективного знищення ворожих цілей. Це та зброя, яку Україна може виробляти самостійно у достатній кількості», — зазначає експерт.

Масове використання: нові можливості захисту

Валерій Романенко підкреслює, що у разі достатньої кількості FPV-дронів, збиття ворожих цілей відбуватиметься не над містами, а на підступах до них, де це робити значно безпечніше — поля, ліси, річки.

«Наші МВГ (мобільно вогневі групи) не знаходяться у постійному режимі очікування ворожих цілей. Їм дають інформацію, що наліт «Шахедів» на Київ очікується, наприклад, з заходу — тобто з тилу. На місце виїжджає група. «Шахед» летить довго, подекуди до центральних областей України кілька годин. За цей час МВГ може подолати 100 кілометрів та розташуватися на його маршруті. А отримавши на планшет всю потрібну інформацію, завчасно підготуватися до знищення», — каже авіаційний експерт.

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Посилення мобільних вогневих груп

Валерій Романенко зауважує, якщо до складу мобільних вогневих груп буде доєднано ще один джип з пусковою або переносною установкою, а головне — операторів FPV-дронів, то загалом ефективність нашої повітряної оборони значно зросте.

«Якщо ми розвернемо виробництво FPV-дронів, і не будемо людей з вогневих груп бездумно забирати і кидати у піхоту, а навпаки доповнимо їх операторами FPV-дронів, то значно менше «Шахедів» буде долітати та падати на наші міста в тилу. Тут важливо розуміти, що росіяни не використовують «Шахедів» на передовій. Це зброя виключно для терору проти цивільного населення, іншого призначення у неї немає», — підсумовує авіаційний експерт.

Дата публікації 16:22, 07.05.25 Кількість переглядів 63 У Мережі з'явився момент удару дрона по ТРЦ у Києві