Порив греблі загрожує повінню десятиліття: на Рівненщині все активніше піднімається вода

Велика вода прийшла на Рівнещину, річки виходять з берегів, затоплюють городи та йдуть на поля і якщо її не стримати, вона здатна прорвати греблі, так кажуть фахівці. Тоді потужна повінь загрожуватиме майже восьми десяткам населених пунктів. Такого на Поліссі не було щонайменше 10 років, йдеться в ТСН.

Води у льосі по кісточки. “Зранку 40 відер води, вечором 40 відер води, щоб врятувати картоплю”, - кажуть місцеві як рятують льохи.

До багатої на воду весни на Поліссі звикли, але ж такого як нині давно не бачили. Місцеві намагаються вберегтися від повені, та велика вода загрожує не лише тутешнім, найближчим часом затопити може майже 5 тисяч господарств. “Вперше за 10 років ми маємо повінь, справжню повінь”, - кажуть люди.

Також читайте На Одещині зі звичайних морських контейнерів роблять тимчасове житло для переселенців: який має вигляд оселя

Річки різко вийшли з берегів, піднявся рівень ґрунтових вод, відповідно - рівень води у магістральних каналах. Усе через різке танення снігу та рясні дощі, у березні випало майже 62% опадів річної норми, пояснюють фахівці. “За добу практично до двохмісячної норми у нас випадало, що спричинило загрозу підтоплення майже 77 населених пунктів. “Працює цілодобово 72 насосні станції відкачки, сформовано 10 аварійних бригад і працює наразі 31 одиниця техніки”, - розповідають чиновники, як рятують від підтоплення.

Страждають від надмірної води і поля, але озимину вже добряче підтопило.

Схожа ситуація була 2013, розповідають у водному господарстві. Тоді водопілля вдалося зупинити. А от у 99-му – ні. Велика вода накрила одразу кілька областей - Рівненщина, Волинь, Львівщина, Закарпаття.

Проривала греблі, руйнувала мости і дороги, людей довелось евакуйовувати. Ті події фільмував оператор ТСН Олександр Ковтунець. “На човні пливли річкою, місцеві говорили, що це вулиця була. І всі хати зліва, справа були затоплені, приходили до людей додому, в них меблі, побутова техніка, вони на мотузках підвішували до стелі”, - пригадує він.

Щоб такого не сталось цьогоріч, в регіоні намагаються укріпити греблі. Уникнути лиха допоможе і суха погода, якщо буде сонячно, за кілька тижнів водопілля таки приборкають, певні фахівці.

Читайте також:

Херсонці показали своє понівечене вибухами місто і умови виживання: жодної доби без обстрілу

Під Бахмутом артилеристи змушують вагнерівців лягти і більше не піднятись, але нарікають на появу снарядів у ворога

Вибухівка в оселі здатна стояти на зведенні місяцями і роками: сапери закликають до обачності