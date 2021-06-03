Порівняли з комп’ютерною грою: у США двоє підлітків відкрили стрілянину в поліцейських

14-річну дівчинку довелося підстрелити, щоб зупинити.

Стрілянина у Флориді – двоє підлітків - 12-річний хлопець і 14-річна дівчина - втекли з тимчасового притулку, вдерлись до чужого помешкання, де знайшли купу зброї: автомат, пістолет, дробовик та велику кількість набоїв. Поліцію викликали перехожі, які помітили, що в будинок потрапили сторонні. Коли копи прибули на місце, діти відкрили вогонь.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00.

З відео з нагрудної камери поліцейського видно, як він ховається за деревом, у його бік лунають постріли. Коп закликає кинути зброю.

«Поліцейські одразу сповістили про свою присутність і намагались переконати дітей припинити стріляти. Це тривало майже 45 хвилин, але марно», - кажуть свідки.

Коли дівчина, погрожуючи вбити копа, націлила на нього рушницю, її підстрелили. Нині вона у лікарні, медики кажуть, її стан стабільний.

«Я навіть не можу уявити, що відчували поліцейські, у багатьох діти такого самого віку. І наша робота точно не в тому, щоб стріляти у підлітків», - каже шериф Майк Чітвуд.

12-річний хлопець здався сам. На допиті розповів поліцейським, що свої дії вони порівнювали з проходженням комп’ютерної гри.

Новини світу: у Флориді двоє підлітків 14 та 12 років відстрілювалися від копів

Зараз триває розслідування усіх обставин цієї справи. Ще належить з’ясувати, яким чином діти втекли з притулку. До того ж було відомо, що дівчину минулого року вже затримували кілька разів за підпали. Зараз обом підліткам висунули звинувачення у замаху на вбивство та збройному пограбуванні.

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