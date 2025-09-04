“Порно-дилер” отримав дві повістки і ухилився від мобілізації: все закінчилось несподівано

Чоловіка засудили за поширення порно та ухилення від мобілізації / © ТСН

У Вінницькій області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації та продавав порно в Інтернеті.

Про це йдеться у вироку Шаргородського районного суду Вінницької області.

Ухилення від мобілізації

За даними суду, житель Вінниччини 15 та 25 січня 2025 року отримав повістки, проте ухилився від мобілізації та не прийшов до ТЦК для відправлення на службу.

Його звинуватили за статтею 336 ККУ.

Поширення порнографії

Крім того, за даними слідства, чоловік взявся поширювати порно. У Telegram він публікував «запрошувальні» дописи з пропозицією купити порнографічні ролики.

Слідство встановило, що житель Вінниччини від грудня 2024 до січня 2025 року продавав порно за 400-500 грн.

Версія підсудного

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він також просив не карати його суворо.

«Захисник обвинуваченого просив суд врахувати, що обвинувачений визнає свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень та щиро розкаюється. З урахуванням всіх обставин справи, просив призначити обвинуваченому покарання у мінімальному розмірі», — йдеться у матеріалах справи.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2, ч. 3 ст. 301, ст. 336 КК України.

Його засудили до 4 років позбавлення волі, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною зі зберіганням, розміщенням та розповсюдженням творів, зображень, кіно- та відеопродукції через мережу Інтернет, а також з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи терміном 3 роки.

Суд також конфіскував мобільний телефон чоловіка. Крім того підсудний повинен сплатити 24 561 гривню 45 копійок процесуальних витрат.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

