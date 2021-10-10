Порнозірки повернули свій заробіток на OnlyFans після бойкоту ресурсу

Порнозірки повернули свій заробіток на OnlyFans після бойкоту ресурсу

OnlyFans бере гроші з глядачів за підписку на конкретні канали.

Велика перемога грошей над мораллю. Порнозірки влаштували справжній бунт в Мережі і змусили Інтернет-платформу OnlyFans, залишити їм можливість заробляти.

Про це йдеться в ТСН.

Платформа, яка надає можливість напряму заробляти на порноконтенті онлайн, спробувала було з жовтня заборонити розміщення матеріалів порнографічного змісту.

OnlyFans на відміну від «Твіттеру» та «Інстаграму», бере гроші з глядачів за підписку на конкретні канали і цим користувались порнозірки. Після спроби компанії заборонити сексконтент, порнострімерки почали бойкотувати ресурс і масово перейшли на інші сервіси. Тож OnlyFans здався і відмовився від заборони порно.

На ресурсі відомі випадки, коли моделі на цьому сервісі заробляли по кілька сотень тисяч на день. Тож про статки власник ресурсу одесита Леоніда Радвинського можна лише здогадатись.

Бунт порнозірок, перші в світі пігулки, що вбивають коронавірус та коронований супруг 15 жінок

Читайте також:

Концепція контрацепції: як запобігання змінило наш секс

У Великій Британії помітили фальшиві авто для кастингу Pornhub

Звуки під час сексу: кричати або не кричати?

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання