Породілля з Одеси звинуватила медиків у смерті немовляти: що кажуть лікарі

Породілля звинуватила медиків у смерті немовляти / © pixabay.com

Реклама

Смерть немовляти розслідує поліція в Одесі. До правоохоронців звернулася 25-річна породілля, яка стверджує, що медики не надали їй вчасну допомогу, і тому її донька не вижила.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

В Олени були вчасні пологи і за всіма дослідженнями — здорова дитина. Але з пологового вона повернулася без доньки. У смерті немовляти породілля звинувачує лікарів. Стверджує — медики не надали їй допомогу вчасно, і все детально описує на своїй сторінці в соцмережі. Зокрема, про тривожні дзвіночки на початку пологів: «О 6 ранку я прокинулася, у мене почалася кровотеча, кров лилася без зупинки. Я зателефонувала лікарці, вона сказала — то відходять води, приїжджай до пологового».

Реклама

Олена каже — постійно відчувала, що все йде не так. Тому кілька разів просила лікарів зробити кесарів розтин. Щоразу їй відмовляли. І лише коли серцебиття дитини стало сповільнюватися, її повезли на операцію: «Я дивилася на екран і бачила, як серцебиття падало. Було 150, потім 120, потім 90. І коли вони покликали завідувачку відділення (на екрані серцебиття було вже 70), вона оглянула мене і сказала — вона сама не народить, швидко веземо її на кесарів розтин».

Допис у соцмережі / © ТСН

Але швидко не вийшло — розповідає Олена. Дорогоцінний час був втрачений: «Коли ми приїхали до операційної, там нічого не було готово до операції, бігала якась жінка і кричала: чому мені не сказали одразу, у нас нічого неготово, нехай чекає. Я сиділа і чекала хвилин 15, поки підготують операційну».

У пологовому провину лікарів заперечують. Головний лікар каже: породілля мала два дуже серйозні ускладнення — пуповина була аномально прикріплена і коротка. Кожне окремо, мовляв, уже є загрозою для немовляти. За трагічним збігом, жінка мала обидва. У лікарні стверджують — діагностувати їх за допомогою УЗД-дослідження неможливо. А пологи, твердять, спочатку проходили нібито без ускладнень і показів до проведення кесаревого розтину не було.

«Ніде у світі, навіть у найрозвиненіших країнах, неможливо внутрішньоутробно методом ультразвукової діагностики визначити довжину пуповини. Це ускладнення дуже рідкісне, і, на жаль, смерть від цього ускладнення у разі розриву судин пуповини невідворотна», — каже директор пологового будинку №5 Ігор Шпак.

Реклама

Отже, кажуть у пологовому, передбачити трагічний розвиток подій було неможливо. Під час пологів розірвалася судина пуповини і дитина почала страждати від нестачі кисню. Після цього у медиків було лише 3 хвилини, щоб врятувати дитя.

«За три хвилини ми не зможемо за жодних обставин зробити кесарів розтин. Від моменту початку страждання внутрішньоутробного плоду до вилучення плоду з черевини матері минуло 15 хвилин. Дитина внутрішньоутробно загинула від гострої асфіксії, тобто нехватки кисню», — каже директор пологового.

За фактом смерті немовляти міський департамент охорони здоров’я проводить перевірку. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником і призначила низку експертиз.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вона втратила новонароджену донечку! Винні лікарі?

Реклама