“Порох є, а тестикул немає“: Мосейчук прокоментувала відсутність на ток-шоу представників "ЄС"

Однопартійці Петра Порошенка завжди отримують запрошення на ефіри.
Телеведуча Наталія Мосейчук вважає відсутність представників партії "Європейська солідарність" на програмах каналу "1+1" свідченням того, що однопартійцям п’ятого президента України Петра Порошенка бракує мужності.
Про це вона заявила у четвер, 3 лютого, у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".
“Представників "Європейської солідарності" ми завжди запрошуємо до ефірів. Але, очевидно, порох є, а тестикул немає. Видно, порох винуватий все ж таки. Тому без них”, - зауважила ведуча.
Водночас Наталія Мосейчук наголосила, що на ток-шоу завжди раді будуть бачити однопартійців Петра Порошенка.
“Це величезний дискусійний майданчик. Будь ласка, приходьте”, - запросила вона політиків із “ЄС”.
Нагадаємо, раніше телеведуча Наталія Мосейчук прокоментувала бойкот, який оголосила фракція "Європейська солідарність" каналу "1+1".
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