Порошенка "тримали на гачку" через Липецьку кондитерську фабрику - Геращенко

Віктору Медведчуку вдавалося маніпулювати ситуацією з Перошенко.

Петро Порошенко повинен був відмовитися від своїх бізнесів на окупованих територіях і в Росії.

Про це у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Я згадую 25 травня 2014 року - день, коли народ України обрав у першому турі Петра Олексійовича Порошенка. Абсолютно всім було відомо, що Петро Олексійович дуже любить гроші і у нього дуже великий бізнес. І бізнес не тільки в Україні, а й на території Російської Федерації. Мало хто цього не знав. Це була і Липецька кондитерська фабрика, це були і бізнеси, які опинилися на окупованих територіях. І у багатьох було питання, в тому числі у мене як у громадянина: а як Петро Олексійович Порошенко буде президентом в умовах, коли у нього бізнес перебуває на території РФ? Міг би Уїнстон Черчілль відбивати атаки фашистів на Велику Британію, якби у нього була кондитерська фабрика де-небудь під Берліном? Напевно, ні", - прокоментував Геращенко.

Спікер додав, що багато людей радили Петру Порошенку кондитерську фабрику передати в дитячий фонд ООН, в ЮНІСЕФ, щоб доходи з неї йшли, наприклад, на допомогу дітям Донбасу і Криму.

"І на цих плівках, які я прослухав, мені стало зрозуміло, за рахунок чого Медведчуку вдавалося так маніпулювати ситуацією з Петром Олексійовичем. Його просто тримали на гачку через цю Липецьку кондитерську фабрику. Адже вона працювала і приносила дохід до жовтня 2017 року. Чому? Тому що для цього треба було йти на компроміси. Віддавати "Роснєфті" трубопровід, який тільки зараз в лютому цього року був заарештований рішенням РНБО. Потрібно було йти на поступки і купувати вугілля на території Донбасу та таким чином спонсорувати тероризм. Адже у російської сторони, що окупувала Донбас, була велика проблема. Вони захопили Донбас силою - і постало питання: а що робити шахтарям українським, які видобували вугілля? Уряд Яценюка почав закупівлі в Південній Африці. Прийшло декілька кораблів з ПАР. Ми могли не купувати вугілля у терористів. Але СБУ в 2014 році почала цілий ряд кримінальних справ і зірвала поставки з ПАР. А сам Петро Олексійович сказав, що це вугілля не таке, воно неправильно горить", - акцентував заступник міністра внутрішніх справ.

Геращенко зазначив, що в результаті сотні мільйонів доларів були сплачені на окуповані території:

"Це прикривалося високими словами про шахтарів. Але хочу сказати, що за Женевськими конвенціями, сторона-окупант несе відповідальність за все, що відбувається на території. Це росіяни, захопивши Донбас, повинні були купувати вугілля на шахтах, які вони захопили, а не наша країна спонсорувати тероризм таким чином. Треба сказати чесно: якби Петро Олексійович відмовився б від своїх бізнесів на окупованих територіях і в РФ - то його б не тримали на гачку", - підсумував Антон Геращенко.

Нагадаємо, Ірина Геращенко та Наталія Мосейчук посперечались через "плівки Медведчука". Наталія Мосейчук зауважила, що Ірина Геращенко спекулює на темі українських військовополонених.

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