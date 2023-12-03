Порошенка знову не випустили за кордон: все, що відомо про скандал з ДПСУ, СБУ та ОП

Петра Порошенка не пустили за кордон на зустрічі з партнерами.

Днями п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон на заплановані зустрічі з іноземними партнерами. Порошенка за межі України не випустила прикордонна служба.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандал із експрезидентом України.

Колишнього президента Петра Порошенка 1 грудня прикордонники не пропустили на одному з пунктів пропуску для виїзду на зустрічі з польськими та американськими партнерами.

За словами політика, він мав усі належні дозволи для перетину державного кордону з метою відрядження. Зокрема, його підписав голова Верховної Ради. Він заявив, що скасування документа, підписаного спікером парламенту, та перешкоджання його виїзду – це антиукраїнська диверсія.

Як зазначив п'ятий президент, у Польщі та США було заплановано десятки зустрічей. Так, з поляками Порошенко мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні, а з американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року.

Порошенка не випустили за кордон

Прикордонники назвали причину

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що у прикордонників було наявне підтвердження, що відрядження Петра Порошенка за кордон скасоване.

Як ситуацію прокоментували у Верховній Раді

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що відрядження п'ятого президента України Петра Порошенка було скасоване після отримання певного листа з інформацією. Проте його зміст розголошувати не можна.

СБУ назвала конкретну причину заборони для виїзду Порошенка

За отриманими контррозвідувальними даними, заплановану зустріч голови партії "Європейська солідарність" народного депутата Петра Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном спецслужби РФ планували використати в своїх ІПСО проти України.

У повідомленні йдеться, що СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. З цією метою РФ планує використовувати "робочі зустрічі" українських політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи.

В СБУ нагадали, що Віктор Орбан "системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ.

СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження Петру Порошенку.

Порошенко спростував зустріч з Орбаном

У партії "Європейська солідарність" заявили, що їх лідер Петро Порошенко під час свого закордонного відрядження не мав планів зустрітися з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Порошенко планував поїздки до Польщі та США, а заяву СБУ про наміри відвідати Угорщину у партії назвали неправдивою.

Крім того, у партії звинуватили владу у тому, що вона не випустила за кордон інших депутатів від "ЄС", які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США. Зокрема йдеться про народних депутаток Іванну Климпуш-Цинцадзе, Ірину Геращенко та Марину Іонову.

Так, Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що відповідальність за шкоду, завдану забороною виїзду опозиційним депутатам у відрядження за кордон, повністю на тих, хто ухвалює ці божевільні рішення.

"Це системна атака не на ЄС, а на демократію, баланс влади і верховенство права… Після вчорашнього свавілля з "скасуванням" відрядження Петру Порошенку сьогодні (2 грудня - ред.) до США не поїхали ми з Іриною Геращенко як співголовою фракції та Мариною Іоновою як віцепрезиденткою Міжнародного демократичного союзу – жінки… На поїздку не планувалося витрачати ані копійки платників податків", - прокоментувала у Facebook Климпуш-Цинцадзе.

Угорщина відреагувала на скандал з Порошенком

Представник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що відмова у виїзді за кордон для опозиційного політика Петра Порошенка є ще одним доказом того, що "Україна не готова до вступу до Європейського союзу".

Читайте також: