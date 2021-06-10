Порошенко доклав багато зусиль, щоб обмін полоненими спочатку не відбувся - Мочанов

Якою була ціна звільнень та які факти досі замовчувались.
Звільнення полонених відбулося завдяки великій кількості небайдужих людей, та у декого міг бути "власний інтерес".
Своєю думкою під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу" поділився радник міністра оборони (2014-2019) Олексій Мочанов.
"Це зусилля (обмін полоненими - ред.) великої кількості людей. Природно до 30 листопада зусилля доклав і президент Петро Порошенко. Але спочатку він, судячи з усього, доклав багато зусиль, щоб цього не відбулося. Не його руками і не до тієї дати, яку він сам собі придумав. Згадайте, що 25 жовтня 2015 року були вибори. Потрібні були козирі для того, щоб виграти їх з хорошим відривом", - заявив Мочанов.
Нагадаємо, військовий розказав, як Порошенко обміняв брата міністра. Представник уряду "ЛНР" виявився братом тодішнього міністра аграрної політики України.