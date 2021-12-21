Порошенко заявив про перехід червоних ліній і розповів про повернення до України

У ДБР чекають, що експрезидент з’явиться і даватиме свідчення у четвер, 23 грудня.

П’ятий президент України та чинний народний депутат Петро Порошенко відреагував на підозру про державну зраду та сприяння тероризму, яку йому в понеділок, 20 грудня, оголосило Державне бюро розслідувань (ДБР). Він опублікував відеоролик у соцмережах, в якому всі звинувачення на свою адресу відкидає, каже, що перебуває у Варшаві і таки планує повертатися до України, але не тоді коли на нього чекають у ДБР.

Про подальші перипетії довкола “вугільної справи” Порошенка йдеться 21 грудня в сюжеті ТСН.19:30.

Колишній президент фігурує у кримінальному провадженні через купівлю вугілля на територіях, які контролюють бойовики “ЛНР” та “ДНР”. Воно здійснюються за статтями КК України про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичних організацій.

За даними слідства, Порошенко сприяв укладенню договорів із псевдореспубліками, а його спільником у цій справі вважають Віктора Медведчука.

Адвокати Порошенка заперечують злочинний умисел експрезидента і говорять, що ці закупівлі були вимушеним кроком, аби не допустити кризи в енергетиці. Версію самого політика в ДБР хотіли почути ще в п’ятницю, 17 грудня. Йому намагалися вручити повістку, але Порошенко швидко сів до свого авто та поїхав.

У своєму відеозверненні, опублікованому після того, як вручення підозри відбулося через надсилання документа поштою, Петро Порошенко стверджує, що має намір перебувати за кордоном до початку наступного року і повернутися до України в першій половині січня - “за своїм графіком”.

П’ятий президент називає дії проти нього незаконними і обіцяє поговорити про все після повернення. “Пред’явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму – це перехід червоних ліній”, - говорить в опублікованому відеозверненні Порошенко.

Політолог Володимир Фесенко не сумнівається, що Петро Порошенко повернеться до України і таки даватиме свідчення. Втім, його реакцію на виклик в ДБР вважає зумисною політизацією справи. “Є розслідування – і правильно було прийти і дати пояснення по цій справі. Поки що йдеться про підозру, яку треба ще довести”, - зауважив експерт.

Ситуація у 2014-ому році, коли Україна втратила шахти, які видобувають антрацит і на яких працювала більшість ТЕЦ, справді була складною. Аби не допустити кризи в енергетиці тоді було укладено контракт на поставку вугілля із Південно-Африканської республіки. Але згодом розгорівся скандал нібито через погану його якість.

На засіданні РНБО саме тодішній президент Петро Порошенко вимагав скасувати угоду. Як нагадує тодішній міністр енергетики Юрій Продан, проти відповідальних за закупівлі в ПАР навіть відкрили кримінальну справу, яка за півтора роки розвалилася. Він каже, що виступав категорично проти поставок із ОРДЛО. Однак, уже після відставки Продана, ці угоди таки підписали. Причому на папері вугілля було із шахт, які його навіть не видобували, або видобували в мінімальній кількості.

“Виникає питання, чому саме ці об’єкти були вибрані. І тому правоохоронці мають перевірити цей факт, а також, хто саме давав наказ підписати ці договори, бо я не знаю. Так само ж – незрозуміло – чи дійсно це вугілля видобувалось і чи платились ці гроші шахтарям”, - зауважив колишній урядовець.

Володимир Фесенко припускає, розслідування може затягнутися на роки. Втім, сподівається, що воно дасть відповідь, чому деталі угоди були настільки конфіденційними. Адже Україна не раз на державному рівні мала угоди з окупантами - і до них виникало менше питань.

Попри сьогоднішню заяву Порошенка, у Державному бюро розслідувань на на нього все ж чекають у четвер, 23 грудня, о 10.00. Якщо ж він не з’явиться, то клопотатимуть про обрання запобіжного заходу. Яким саме він буде – наразі невідомо.

Порошенко виклав у соцмережі відеоролик з реакцією на підозру | Новини України

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