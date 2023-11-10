Порожні вулиці та потрощені будинки: як Росія знищує місто на Дніпропетровщині

Окупанти постійно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. Лише за останній тиждень росіяни вбили у місті 2 людей та поранили ще 8.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Петро каже, що по його крамниці, де раніше продавали побутову техніку "прилетіло" вже двічі за рік. Нещодавно окупанти запустили по місту дрон, через що загинула жінка, ще 6 людей отримали травми. Петро вцілів лише тому, що запізнився на роботу.

У будинку поруч вибиті вікна. Олексій прийшов допомогти рідним приятеля, який нині воює. Виймає з балкону вибите скло, нове ставити поки не буде.

Наслідки ударів по Нікополю

Навіть вдень вулиці Нікополя напівпорожні. Мешканці уникають відкритого простору - тривога не встигає пролунати, як починається обстріл. Чи не єдиний острівець, де більш-менш людно, невеликий базар. Тут жителі продають те, що попри обстріли змогли виростити на власних городах. Сюди приходять і для того, щоб дізнатись останні новини.

За п'ятнадцять місяців обстрілів у Нікополі розбиті чи пошкоджені майже п’ять тисяч об’єктів. Це школи, лікарні, підприємства і сотні житлових будинків.

"Перерви у нас немає між обстрілами і в цей час наша основна задача, усувати наслідки обстрілів. За кошти бюджету міста ми відновлюємо пошкоджені приватні будинки, багатоквартирні будинки", - каже міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 29 містян та поранили ще майже дві сотні. Лише за останній тиждень у місті восьмеро постраждалих та одна загибла.

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Нагадаємо, немовля-велетень, а саме дівчинка вагою 6 кілограмів і зростом 60 сантиметрів зʼявилася на світ у Дніпрі.

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