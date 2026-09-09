Порожні полиці та ліміти на продукти: чи загрожує Україні реальний дефіцит і що буде з цінами

Порожні полиці в магазині

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Спалюють склади і магазини. Майже щодня росіяни вдаються до харчового тероризму. Кілька тижнів тому — на Сумщині — вони дронами атакували фабрику з американськими інвестиціями, що виготовляє солодощі. Уже вдруге з початку року. А напередодні — поцілили в завод, який випускає солодкі напої, розташований неподалік столиці. Під прицілом — постійно опиняються також ферми і навіть поля — саме тоді, коли аграрії збирають урожай. Та чи не найчастіше атакує ворог продуктові склади.

Через це підприємці повинні терміново перебудовувати логістичні маршрути. А люди занепокоєно спустошують полиці супермаркетів. Чи призведе це до дефіциту харчів, їх здорожчання? Та чи потрібно запасатися їжею? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун — розпитала урядовців та економістів.

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Паніка у соцмережах і обмеження на продаж харчів в одні руки

Частину товарів розібрали — пусті полиці. Тут також порожньо. Паніка у соцмережах і обмеження на продаж харчів в одні руки. Чи призведуть російські обстріли до продуктової кризи в Україні? І як бізнес пристососується до нових реалій — просто зараз.

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Пані Людмила прийшла до столичного супермаркету. У списку лише продукти на кілька днів наперед:

«Я купила сьогодні хліб, сирок, курячий фарш, купила ще ряжанку — вона у них зараз в акції».

Вона зізнається — ніколи не купували продукти прозапас. Та й зараз, коли почала помічати у магазинах спорожнілі полиці, паніці не піддалася.

«Вибирали крупи — я прийшла — пусті були сахар, крупи, вермішель.Потім вибрали молочку», — каже жінка.

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«Я думаю, це у нас закладено з 33-х років, коли ми мали проблеми з продуктами харчування і ми пережили багато таких випадків, тому ми маємо таку тенденцію забезпечити себе на невеличку хоча б перспективу мати продукти харчування довгострокового зберігання», — каже гендиректор «Украгропромпродуктивність» Володимир Івченко.

Одна із наймасштабніших одномоментних атак була у ніч на 5 серпня. Тоді ворог вдарив по розподільчих центрах та комплексах зберігання одразу кількох крупних компаній

Наразі загальні обсяги знищеного на прохання бізнесу та з міркувань безпеки в уряді не розголошують. Хоча нещодавно заявляли, що це майже 90 відсотків складів

«Об’єктивно, найбільша їх кількість на Київщині. Другим регіоном є Дніпропетровська область, з точки зору концентрації. Ми чули оцінки, що кожен одномоментний удар може завдавати від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. обто ми однозначно говоримо про десятки мільярдів гривень», — каже міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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Що відбувається в містах України

І нові обстріли відбуваються практично щодня. Як це впливає на асортимент продуктів? Журналісти ТСН вирушають із перевіркою у магазини чотирьох українських міст.

Це — Одеса. Один із гуртових супермаркетів. Тут напівпорожні полиці з солодощами та консервацією. Активно розбирають покупці — гречку та рис.

Крупи користуються попитом і за 700 кілометрів звідси — у Харкові

У Рівному — люди запасаються макаронними виробами, крупами та олією.

А в столичних магазинах частково поріділи полиці зі снеками, ковбасами і консервами. Як і в інших містах — тут також поменшало круп.

Але задля справедливості варто відзначити: груп товарів, які б взагалі зникли — ми не помітили. Просто асортимент став скромнішим. Хоча, до прикладу, яєць, олії та хліба — у більшості магазинів — у день зйомок було вдосталь.

Представники бізнесу пояснюють збіднілий асортимент — штучним ажіотажом населення. Тому деякі мережі встановили тимчасові ліміти на покупки.

«Це товари більшості з соціальної групи — це круии, це борошно, це яйця, це олія, це консерви — ті товари, що користуються найбільшим попитом у споживачів. По 6 штук або кілограм або по 6 десятків яєць в одному чеку. Ситуація контрольована. дефіциту товарів і продуктів харчування у нас на сьогодні немає», — каже начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

Серед причин — і перебудова логістичних ланцюгів. Раніше від виробника — товари спочатку потрапляли на гігантські склади. А вже звідти — на прилавки наших супермаркетів. Через обстріли росіян — схеми поставок змінюються. Тепер товар тримають у невеликих сховищах, або із виробництва — одразу ж розвозять торговельними мережами. Саме тому — і можливі затримки поставок

«Були вибудувані умови умови для того, щоб було зручно і виробникам і постачальникам. І щоб максамально знизити витрати на логістику. Зараз у нас ситуація змінюється. Шлях по своїй довжині він не збільшився. Однак ускладнилася логістика, тому що виробнику треба розвести у більшу кількість точок. Це складніше робити, але тим не менш рітейлери та виробники починають вже адаптовуватися», — каже виконавча директорка UKRAINIAN FOOD RETAIL ALLIANCE Наталія Петрівська.

Що буде з цінами

А це означає, що товари поступово повертаються на полиці. І, як кажуть підприємці, без радикальної зміни вартості базових продуктів харчування

«Ринок розуміє продовольчих товарів, що всі знаходяться в конкурентних умовах. як виробники, так і рітейлери. і кожен учасник хоче надати конкурентну пропозицію для свого споживача, щоб його товар купили. Тому поки ситуація не є критичною», — каже Наталія Петрівська.

«Ціна зараз не підвищилася практично ні на один продукт харчування. Є зараз коливання цін на продукти сезонного виробництва. Картопля, помідори, морква, цибуля — по цих позиціях іде незначне зниження. Тому що урожай у цьому році Україна отримала чудовий», — розповідає Володимир Івченко.

Але як довго бізнес, зважаючи на додаткові затрати, зможе тримати ціни? В Уряді наразі упевнені, що значного стрибка — не буде.

«По факту поточної статистики ми розрахунок маємо по 2,5% і це умовно загальне продуктове зростання по всіх позиціях в цілому. Звісно, що в певних може і не бути зростання. У певних буде — чи означає це, що можуть бути ще інші впливи, які можуть впливати на ціни? Можуть, енергетика може впливати», — каже Тарас Висоцький.

Утім, крім складів — ворог продовжує нищити підприємства харчової промисловості та фермерські господарства, спалювати поля зі збіжжям. І тут постає питання: чи не спорожніють полиці ще й через це? Урядовці заспокоюють: голодом росіяни нас заморити точно не зможуть. Бо ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Та ще й експортуємо.

«Якщо взяти зернові і олійні, то 25%внутрішнє споживання, а 75% експорт. але якщо ми говоримо про продовольство. У нас по більшості продукції є присутній експорт, що ми виробляємо із запасом. У нас є експорт круп, борошна, цукру, олії, молочної продукції, м’ясної продукції, яєць», — пояснює міністр.

«Питання в чому. У нас крім великих підприємств переробки по всім напрямках — у нас достатньо сьогодні малих підприємств, які виробляють ту чи іншу продукцію, які в принципі у любому випадку забезпечать продуктами харчування населення України», — каже Володимир Івченко.

Тож — в уряді запевняють — продовольча криза Україні не загрожує. І звертаються до українців з проханням — не створювати штучний дефіцит.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОРОЖНІ ПОЛИЦІ ТА ЛІМІТИ НА ПРОДУКТИ! Чи загрожує Україні реальний дефіцит і що буде з цінами?

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