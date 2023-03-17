Porsche за 500 грн донату: у Львові незвично збирають гроші на дрони для ЗСУ

Львівські волонтери розігрують елітну машину, щоби наскладати гроші на дрони для військових. Щоби стати учасником лотереї, потрібно пожертвувати від п’ятисот гривень. Волонтери вже зібрали вісім мільйонів гривень, хоч авто всемеро дешевше, йдеться в ТСН.

Спортивна автівка білого кольору з темно вишневим салоном та дерев’яним оздобленням. Уже за кілька днів цей автомобіль може виграти будь-хто, якщо задонатить на ЗСУ. “Машина 2014 року, в ідеальному стані, тому що 43 тисячі пробігу в машині”, - кажуть волонтери.

Цю машину розігрують, щоб назбирати гроші на дрони, яких потребує дуже багато підрозділів, які і звернулися до волонтерів.

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Машину безкоштовно надала лізингова компанія, її вартість понад мільйон гривень. А щоб закупити понад сто дронів потрібно вдесятеро більше грошей. “Є пропозиції - продайте машину! Чому ви збираєте гроші, невже не простіше продати машину? Не простіше, бо вартість машини близько 1,2 млн грн, а ми вже зібрали 8 з половиною млн гривень. Елемент лотереї він все таки присутній і за рахунок цього ми отримуємо охоплення для цього збору”, - зазначають волонтери.

Виграти авто може кожен, хто задонатить від 500 гривень. Внесків можна робити скільки завгодно, це збільшує шанси. Так взимку волонтери розігрували позашляховик і купили понад сотню дронів. Їх роздали на 31 підрозділ. “Попередній розіграш у нас відбувся - виграла людина, яка донатила 500 грн. Це лотерея”,- кажуть організатори зборів.

Дрони дуже потрібні, бо функціональні, кажуть волонтери. Запити від військових отримують щодня, бо ж дрони - розхідний матеріал. Ворог їх теж нищить, тому квадрокоптерів завжди бракує. Не вистачає їх уже і на ринку. “Вони закінчуються в Європі, тому ще один заклик, прохання, щоб масово зараз дати можливість купити, масово скупити, що залишилося в європейських дистриб’юторів. Є проблема, сьогодні виробник китайський зупинив постачання в цьому місяці своїм європейським дистриб’юторам”, - додають волонтери.

Завдяки акції волонтери вже зібрали понад 8 мільйонів гривень, та розраховують, що вдасться більше. Переможців оберуть за програмою “Рандом” - онлайн, у неділю.

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