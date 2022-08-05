Порт "Чорноморськ" відновив судноплавство: з України прямує вже три суховантажі із 57 тисячами тонн збіжжя

Сьогодні з порту Одеси та Чорноморська вже вирушили три судна з кукурудзою, загалом – 57 тисяч тонн.

Збіжжя на трьох суховантажах прямує до Великої Британії, Ірландії та Туреччини. Про це в ефірі марафону "Єдиних новин" в слоті ТСН повідомив речник штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Караван стартував з Одеси та порту "Чорноморськ", три судна вони виходять і йдуть прокладеним курсом. 57 тисяч тон української кукурудзи йдуть на Велику Британію, Ірландію та Туреччину. Порт «Чорноморськ» можна вітати із відновленням судноплавства. Сподіваюсь, що Туреччині та ООН вдасться витримати і шалений тиск відповідний із країни агресора і не допустити того, що гарантії безпеки не будуть виконуватись», - каже він.

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У цей самий час до Лівану підходить перший корабель із нашим зерном, який вийшов 1-го серпня з Одеси і пройшов через Стамбул.

А суховантажу "Лаодікея", на борту якого крадені українські борошно і ячмінь, дозволили покинути ліванський порт Триполі.

Докази, які надала наша сторона, тамтешню генпрокуратуру не задовольнили. МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду, адже це фактично заохочує Росію до продовження крадіжок.

Корабель завантажили в окупованому Криму, борошно і ячмінь доправили із захоплених територій на Херсонщині й Запоріжжі.

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