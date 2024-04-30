Порушення правил військового обліку та мобілізації: в Україні у 30 разів можуть збільшити штрафи для ухилянтів

Які штрафи загрожують українцям за порушення правил військового обліку та мобілізації.

Ігнорувати повістки буде надто дорого. За порушення правил військового обліку та мобілізації українці будуть платити у 30 разів більше, аніж раніше, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення (мобілізації) та внесення відповідних змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу.

Про які суми йдеться і кого можуть наздогнати подібні штрафи – в ексклюзиві ТСН.ua. розповіла Вікторія Гнатюк.

Суворішим покаранням бути

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема, мобілізації та внесення відповідних змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу.

В Україні статтями 210 та 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, сюди входить і пунктик про те, що не став вчасно на облік.

Скільки доведеться заплатити

Наразі штрафи становлять від 510 до 850 грн, проте їх хочуть збільшити на 30%. А це означає, що платити доведеться від 17 000 до 25 500 грн.

Виписувати штрафи зможуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) згідно із проєктом закону, за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу – виносити постанову про це. І якщо ви захочете оскаржити штраф, це можливо зробити через суд.

Комітет рекомендував Раді у законопроєкті №10379 ухвалити такі норми:

якщо військозобов’язаний порушив правила військового обліку – то має заплатити штраф від 3 400 гривень до 5 100 грн;

у разі повторного порушення або в особливий період – заплатити доведеться від 17 000 до 22 500 грн;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: штрафи від 5100 до 8500 грн для звичайних громадян, а від 17 000 до 34 000 грн будуть платити посадові та юридичні особи.

Посадовці платитимуть більше

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час посадові та юридичні особи влетять у ще більшу копієчку, бо викласти з кишені доведеться від 34 000 до 59 500 грн.

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Ба більше, згідно із статтею 263 – передбачається затримання порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду на строк до 3 годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб.

А відповідно до статті 38 – адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУАП, може бути накладене протягом 3 років від дня його вчинення або виявлення.

Закон про мобілізацію

Сам законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада України ухвалила 11 квітня, закон вже підписав президент Володимир Зеленський і вже 18 травня він набуде чинності.

Від цього моменту, відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років – з'являється низка нових зобов'язань. Так, під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб.

Що мають виконувати військовозобов’язані

До інших обов'язків також належить:

уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;

явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомлення про причини неприбуття у визначений строк;

обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;

можливе залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;

надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту, за умови, що держава згодом компенсує вартість, вилучати транспорт можуть у державних органів, місцевого самоврядування, підприємств та громадян-власників транспортних засобів.

В останньому випадку транспорт не можуть вилучити, якщо це єдиний засіб пересування в людини.

Крім того, призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби.

Також у Міністерстві оборони звертають увагу на взяття на військовий облік призовників. Це мають робити працівники місцевих ТЦК та СП у період від січня по березень кожного року. На облік будуть братися громадяни від 17 років. Виняток – особи, які відбувають покарання, за умови смерті громадянина, а також у разі визнання зниклим безвісти, припинення громадянства України чи досягнення граничного віку перебування в запасі.

Базова загальновійськова підготовка та військова служба – різниця

Як пояснили у Міноборони, загальновійськова підготовка проходитиме у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах ЗСУ та інших військових закладах.

Натомість базова військова служба доступна для всіх громадян віком від 18 до 24 років. Період проходження служби кожен обирає самостійно. Для цього їм потрібно пройти медичний огляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії та прибути за повісткою до територіального центру.

Доручення Кабінету Міністрів України

Нині Кабміну доручили у двомісячний строк від дня опублікування Закону забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника, військовозобовязаного чи резервіста, аби люди могли оновити дані дистанційно, а не йти до ТЦК чи ЦНАПів.

Також Кабмін у тримісячний строк має вжити заходів щодо перевірки обгрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам від 25 до 50 років, яким після 24.02.2022 року була встановлена вперше інвалідність 2-3 груп крім деяких виключень, зокрема, відсутність кінцівки, онкозахворювань тощо.

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