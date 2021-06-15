Порушення протоколу і поцілунки: як президенти США оконфузилися під час зустрічі з Єлизаветою ІІ

Королева вперше після смерті чоловіка прийняла світових лідерів.

Світові ЗМІ обговорюють, чи вдалося президенту США Джо Байдену дотримуватися усіх тонкощів етикету під час зустрічі з королевою Єлизаветою ІІ. Британська монархиня, що править найдовше у світі, за 70 років на роботі зустрілася вже з 13 чинними президентами США та багатьма лідерами інших країн.

Хто з них оконфузився і як на це реагувала королева, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 15 червня.

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Вперше від початку пандемії та вперше після смерті чоловіка Єлизавета ІІ гостинно приймає світових лідерів. Урочисту вечерю влаштовують на полях саміту Великої сімки - дотримуватися протоколу тут обов'язково. Зокрема, це означає - не приїжджати пізніше за монархиню і не покидати захід поки не піде вона. З-поміж решти політиків Джо Байден примудряється вирізнитись: на свою першу зустріч з Єлизаветою ІІ у статусі президента приїжджає з п'ятихвилинним запізненням.

Вже згодом у Віндзорському палаці спеціально для президента США проведуть урочисте приймання, після якого Джо Байдена звинуватять у значно гірших порушеннях етикету. Там американський президент не зніме улюблених сонце-захисних окулярів як того вимагають правила. Після зустрічі він дозволить собі поділитися з пресою деталями розмови з монархинею. За чаєм, каже, королева Єлизавета цікавилася у нього думкою про російського президента Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзінпіна. За протоколом, такі речі не оприлюднюють, бо монархиня має бути поза політикою. "Вона нагадала мені мою маму - своїм зовнішнім виглядом. І, знаєте, своєю щедрістю", - сказав він.

Новини світу: зустріч з королевою – хто з президентів оконфузився перед Єлизаветою ІІ

Утім, Байден не перший, хто розповів пресі про розмову з королевою. Його попередник Дональд Трамп у 2018 році зізнався: монархиня під час аудієнції назвала Brexit складною проблемою. Хоча, світу візит Трампа запам'ятався іншим конфузом: королеві довелося обходити американського президента, який заступив їй дорогу. Високий, а його зріст 190 см, Трамп майже повністю перекрив видимість і грубо порушив етикет.

Зрештою, етикетом подекуди нехтували й інші американські лідери. Джордж Буш-старший під час спільної пресконференції передав королеві трибуну, де були зависокі мікрофони. Єлизавета, зріст якої 163 см, ледве визирала з-за них. Утім, чи не єдиним з американських лідерів, на якого, подейкують монархиня справді образилася, був Джиммі Картер. Він поліз до монаршої родини з поцілунками замість того, аби поцілувати руку.

До слова, у минулі вихідні Велика Британія скромно відзначила 95 день народження своєї королеви. Сама монархиня у листі до подруги назвала дві умови, які змусять її відійти від справ, - це інсульт або хвороба Альцгеймера. Поки здоров'я дозволятиме Єлизавета ІІ планує й надалі виконувати монарші обов'язки, зокрема, приймати найвпливовіших політиків світу.

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