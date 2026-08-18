Порушив усі правила: командир ЗСУ врятував двох важкопоранених воїнів під носом в окупантів (відео)

Владислав Польський («Тічер») / © ТСН

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Ексклюзивними подробицями смертельно небезпечної операції порятунку поділився із журналістами ТСН командир роти 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 Владислав Польський з позивним «Тічер».

Це той військовий, про вчинок якого днями дізналася уся Україна. Чоловік із величезним ризиком для власного життя витягнув побратимів просто з-під носа в окупантів.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Удар FPV-дрона по роботі та мізерні шанси на виживання

Події розгорталися на Харківщині. Двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання, але на зворотному шляху потрапили під удари ворожих безпілотників. Обидва бійці зазнали важких поранень, проте змогли сховатися в укриття та чекали на порятунок.

Оскільки безпечних шляхів для евакуації не залишалося, по воїнів відправили наземну роботизовану платформу. Проте загарбники вистежили безпілотний комплекс і завдали прямого удару FPV-дроном.

Внаслідок атаки бійці опинилися повністю знерухомленими на відкритій місцевості під прицілом ворожих дронів.

«Коли вже літали біля них, дивилися, то бачили, що хлопці ще живі. Але знаходились в дуже небезпечній зоні, на дорозі, біля поля, де немає зовсім куди сховатися. Шанси на те, що їх можна врятувати, були, і це був ключовий момент, коли я прийняв рішення. Хоч вони були й мізерні», — пригадує командир 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 475-го ОШП Владислав Польський («Тічер»).

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Кадри порятунку / © ТСН

Мчав на цивільному пікапі, порушуючи всі правила

Розуміючи, що кожна секунда на вагу золота, Владислав сів за кермо цивільного пікапа та сам помчав, аби витягнути поранених побратимів.

Під загрозою нового обстрілу офіцер встиг за лічені хвилини закинути поранених до кузова автівки та вивіз їх до медиків.

«Намагався максимально швидко, порушуючи усі правила, але все ж таки результат того коштував», — підкреслює Владислав Польський.

Наразі обидва врятовані бійці перебувають у реанімації під цілодобовим наглядом лікарів. Їхній стан оцінюють як тяжкий, проте стабільний.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗВІРЯЧИЙ УДАР ПО ХАРКІВЩИНІ! Київщина ПАЛАЄ! Будуть ПРОБЛЕМИ З ТОВАРАМИ! | ТСН 16:00 18 СЕРПНЯ

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