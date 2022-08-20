Порятунок братів з Сергіївки: історія хлопчиків, які втратили батьків і дістали тяжких травм

Львівські медики майже два місяці рятують 8-річного Якова та 14-літнього Володимира з Одещини.

1 липня в їхній дім у Сергіївці прилетіла ракета. Мама та вітчим загинули одразу. Діти дістали тяжкі травми. У молодшого Якова стався інсульт. Шанс на одужання був мізерний та хлопчик прийшов до тями і почав розмовляти.

Як зараз тримаються брати, 20 серпня в сюжеті ТСН розповіла кореспондентка Марічка Кужик.

Синьо-жовті кульки у палаті - подарунок хлопцям за те, що попри біль, вони виконують усі вказівки лікарів. 8-річний Яків та 14-річний Володя з Сергіївки на Одещині. 1 липня російська ракета влучила у їхній будинок. Рятувальники діставали хлопців з-під завалів, розповідає Євгенія, двоюрідна сестра дітей, яка примчала до них з Польщі.

"Було 2 прильоти, 1 пішов на туристичну базу відпочинку, а другим ударом влучила в житловий будинок. Там я виросла. У 14-річного Володі була черепно-мозкова травма та перелом руки. Вона і досі малорухлива. На обличчі сліди від уламків", - говорить Євгенія Сандраст, двоюрідна сестра хлопців.

Але найважчих поранень зазнав 8-річний Яків.

"Розрізало шматком чогось артерію головну на шиї і коли її перетискали, щоб спинити кровотечу, перетисли задовго і відмерла права частина мозку. Через це був глибокий інсульт. І знерушені зовсім дві нога і ручка", - згадує Євгенія.

"Якби це була домінуюча півкуля, він би ніколи вже не розмовляв і, можливо, не прийшов до свідомості. Враховуючи, що це не домінуюча півкуля, він має слабкості в кінцівках", - пояснює завідувач відділення нейрохірургії лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова Михайло Ловга.

Попри шалений біль Яків заново вчиться ходити, щоб показати його досягнення Євгенія разом з лікарем одягають манжет на ногу хлопця. І ось вони - перші кроки. Яків йде сам і його підтримує лікар.

"Надзвичайний результат. Тому що це був глибокий параліч. І те, що він сам може зараз сісти, і пробує робити вже перші кроки, це неймовірне досягнення", - зазначає фізичний терапевт лікарні Святого Миколая Сергій Худа.

Євгенія взяла хлопців під опіку. Каже, з Яковом, який сумує за улюбленими ліпкою і конструктором, зараз трохи тяжко. А от Володя - дуже подорослішав.

Попереду у хлопців тривала реабілітація. Разом із сестрою вони вирушають до Австрії, де на них вже чекають лікарі.